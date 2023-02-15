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Государство и Бизнес Экономическая политика

Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре "Мой бизнес"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится первая в 2023 году ярмарка фермерской продукции "Свое родное". Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Событие пройдет уже в эту пятницу, 17 февраля, по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Ярмарка начнет работу в 12:00, и до 15:00 участники будут предлагать посетителям свежие продукты собственного производства.

В ярмарке примут участие производители вкусной и натуральной продукции, зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

В этот раз они представят торты и пирожные, джемы и варенья, наборы шоколадных конфет, молочная продукция и домашние сыры, колбасы и мясные деликатесы, овощи, сухофрукты и орехи.

Гастромаркет организован областным минэкономразвития совместно с Россельхозбанком.

"Очень удобно, когда можно, проходя мимо, зайти на ярмарку настоящих, местных продуктов, попробовать, приобрести к домашнему столу. Я выбрала отличный сыр, узнала, где смогу его купить вне ярмарки. Радует, что такие мероприятия проводятся, они полезны и нам, жителям, и самим производителям", — отметила посетительница ярмарки 2022 года, жительница Самары Ирина Касьянова.

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