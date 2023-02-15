В Самарской области напали на главу муниципалитета в кафе

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах драки в кафе в с. Клявлино. Там пострадал глава сельского поселения Борискино-Игар Олег Демендеев.

Как рассказывает адвокат Демендеева, все произошло в кафе "Аквамарин" в Клявлино в сентябре 2022 года. Якобы в заведение общепита, где сидел Демендеев с друзьями, зашла компания спортивных парней и начала ссору по надуманному поводу. А позже главу поселения и его друзей, обедавших в кафе, избили. В итоге четверых человек отвезли в больницу. В муниципальном образовании говорят, что за нападавшими замечали не самое культурное поведение и раньше. Сейчас потерпевшие пишут жалобы в надзорные инстанции о том, что за нападение пока никто не наказан.

"Лицо, причинившее увечья Демендееву, Тайдакову и Бахчеву было известно изначально и указывалось в заявлениях и в объяснениях. Бездействие по привлечению виновных к ответственности привело к тому, что нападавший позже стал угрожать брату Демендеева и самим потерпевшим", — указывают в жалобах защитники пострадавших.

В полиции, впрочем, говорят, что разбирательство ведут и все детали конфликта устанавливают.

"30 сентября 2022 г. в следственное отделение Межмуниципального отдела МВД России "Клявлинский" поступил материал процессуальной проверки сообщения о преступлении по заявлению жителя Клявлинского района о причинении ему в конце сентября 2022 г. в заведении общественного питания телесных повреждений. После установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), 6 октября 2022 г. было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия, в том числе судебные экспертизы, с целью установления всех обстоятельств произошедшего. С учетом собранных доказательств по делу будет принято процессуальное решение", — рассказали в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.