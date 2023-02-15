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Банк "Открытие" упростил переход на Единый налоговый счет для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь предприниматели могут перечислять Единый налоговый платеж в интернет-банке "Открытия". Такую возможность банк предоставил своим клиентам одним из первых на рынке.

В "Бизнес-портале" — интернет-банке "Открытия" для МСБ — доступен Единый налоговый платеж в рамках 263-ФЗ. Он объединяет все налоги, взносы и сборы, уплата которых установлена Налоговым кодексом. Перечислить средства новым способом можно через форму "Новый платеж" ("Государству") — для этого туда добавлены необходимые статусы плательщика и подсказки, предусмотрен ввод новых значений реквизитов. При этом клиентам по-прежнему доступны обычные платежки для уплаты каждого налога отдельно.

Единый налоговый платеж действует с 1 января 2023 года и позволяет предпринимателям перечислять средства единой платежкой для всех налогов. Поступившие платежи аккумулируются на Едином налоговом счете плательщика. С новой формой учета платежей бизнес сможет формировать единое сальдо расчетов и систематизировать свои налоговые обязательства.

"Бизнес-портал" — это полноценный электронный офис с полным комплексом операций, позволяющий обслуживать бизнес без визита в банк. С его помощью можно автоматически проверять контрагентов при совершении платежей, работать с несколькими организациями под одним логином, заказывать бизнес-карты и круглосуточно обращаться за помощью в чат. Подробнее ознакомиться с функционалом "Бизнес-портала" для предпринимателей можно по ссылке.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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