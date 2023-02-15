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Финансы Экономика и бизнес

В ФНС напомнили о правилах подачи данных по Единому налоговому платежу

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с пунктом 9 статьи 58 Налогового кодекса Российской Федерации, с 01.01.2023 плательщики должны представлять в налоговые органы форму по КНД 1110355 — уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Уведомление подается для распределения ЕНП по платежам с авансовой системой расчетов. Это касается тех случаев, когда декларация подается позже, чем срок уплаты налога.

В уведомлении указываются пять реквизитов: КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма. Уведомление многострочное. В одном документе можно указать информацию по всем авансам каждого обособленного подразделения.

По всем авансам подается одно уведомление, и его можно оформить на несколько периодов. Например, если налог на имущество не изменится в течение года, уведомление оформляется один раз за год по всем срокам уплаты.

Суммы в уведомлении отражаются за каждый конкретный период.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подают уведомление не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов и взносов:

— по НДФЛ;

— страховым взносам;

— имущественным налогам юрлиц;

— упрощенной системе налогообложения.

Важно помнить о своевременной подаче декларации (уведомления об исчисленных суммах). Без них деньги не могут быть распределены по бюджетам, что приведет к начислению пени.

Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.

Если в уведомлении допущена ошибка, нужно направить в налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами — только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка. Если ошибка в сумме:

— создайте новое уведомление, например, в личном кабинете;

— повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период);

— сумму укажите правильную.

Если ошибка допущена в иных данных, повторите данные ошибочной строки, а в сумме укажите "0". При поступлении уведомления в налоговый орган корректировка произойдет автоматически.

Уведомление предоставляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика:

— по ТКС с усиленной квалифицированной электронной подписью;

— через ЛК налогоплательщика с усиленной квалифицированной электронной подписью;

— на бумаге, если допускается такой способ представления (например, при среднесписочной численности за предшествующий календарный год не более 100 человек).

Ознакомиться с примерами заполнения уведомлений, а также получить другую информацию по ЕНС, в т. ч. о сроках подачи уведомления в налоговый орган, можно на сайте ФНС России в разделе "Все о ЕНС".

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