61-летнюю участницу "Граждан СССР" обвиняют в экстремизме

В Новокуйбышевске возбудили новое уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

С 2019 по 2022 г. на территории Самарской области функционировала экстремистская организация "Граждане СССР", которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

По версии следствия, лидером организации в Новокуйбышевске была подозреваемая, которая в октябре 2022 г. организовала съезд "Граждан СССР" с участием представителей различных регионов. Участники провели автопробег, изготавливали и распространяли материалы экстремистского характера. Также с июля по ноябрь 2022 г. женщина неоднократно вербовала новых участников экстремистской организации и ежедневно проводила видеоконференции. В конце ноября 2022 г. подозреваемую задержали и отправили под стражу.

В декабре 2022 г. женщине предъявили обвинение в двух преступлениях по ч. 1 ст. 282 У РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").