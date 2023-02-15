"Не верила, что у меня получится": как предпринимательница из Самары развивает лицензированную бьюти-школу с помощью регионального гранта

Молодые предприниматели Самарской области в 2023 году вновь получат возможность пройти качественное обучение основам ведения предпринимательской деятельности и претендовать на грантовую поддержку от регионального центра "Мой бизнес".

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Самарской области уже идет прием заявок на участие в бизнес-акселераторе "Ты — предприниматель", выпускники которого смогут участвовать в конкурсе грантов. Победители получат до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Подать заявку на обучение можно до конца февраля.

В это время молодые предприниматели, получившие безвозмездные субсидии в 2022 году, уже активно воплощают в жизнь свои идеи и проекты. Одной из них стала Елизавета Киреева из Самары. Девушка успешно развивает собственную школу по обучению мастеров для индустрии красоты "LIKIFormula".

"Начиналось все даже не с маленького кабинета, а буквально с одной кушетки. В 2018 году, будучи студенткой, я очень хотела работать и тогда выбрала для себя сферу красоты, а именно — наращивание ресниц. Со стипендии откладывала деньги на обучение, окончила специальные курсы и начала практиковать, — рассказала Елизавета Киреева. — И оказалось, что это все для меня не просто временное увлечение. Я долго работала мастером, потом меня пригласили преподавать. Позже мы с коллегой организовали свою студию, где начали обучать будущих мастеров".

В 2021 году на федеральном уровне запретили оказывать услуги в сфере красоты без профессионального обучения. Законодательное изменение стало точкой роста и для Елизаветы Киреевой — она сразу решила, что пора выходить на новый уровень и получать лицензию для своей студии. "Мы прошли все проверки, собрали все необходимые документы, и теперь наша школа официально дает людям профессию", — поделилась предпринимательница.

Мастеров для бьюти-индустрии здесь готовят по четырем направлениям, в команде школы работает 10 преподавателей. "Мы также сотрудничаем с клиникой эстетической косметологии — здесь наши ученицы проходят практическую отработку полученных знаний", — подчеркнула Елизавета Киреева.

О грантовой поддержке молодая предпринимательница узнала из социальных сетей, но не сразу решилась попробовать свои силы в конкурсе. "Я везде видела баннеры и объявления о предстоящем конкурсе, но почему-то была уверена, что у меня нет никаких шансов получить средства на развитие своего дела, — поделилась девушка. — Когда в очередной раз увидела рекламное объявление, решила все же подать заявку. К тому же это было очень быстро и просто. Практически сразу мне перезвонили, пригласили в центр "Мой бизнес" для заполнения очной заявки".

Позже для молодых предпринимателей состоялось обучение — обязательный этап для тех, кто претендует на грант.

"Все мои стереотипы о господдержке просто рухнули! Уже ради обучения стоит участвовать, потому что для меня открылся целый мир, для нас приглашали действующих предпринимателей из нашего региона, из Москвы. Мы перенимали их опыт, получали ответы на свои вопросы, с их помощью смогли наметить шаги для дальнейшего развития своего дела", — перечислила Елизавета Киреева.

Сотрудники регионального центра "Мой бизнес" были на постоянной связи с участниками, сопровождали их на каждом этапе, помогали подготовиться к презентации проектов в финале акселерационной программы "Ты — предприниматель". Выпускники обучения получили возможность участия в конкурсе грантов. "Нам подробно рассказали, какие документы нужно предоставить, как заполнить заявку, поэтому сложностей на этом этапе не возникло", — отметила Елизавета Киреева.

В финале большой программы поддержки молодых предпринимателей каждый участник представил свой проект перед конкурсной комиссией, рассказал о том, как планирует развиваться, на какие цели хотел бы направить средства гранта. В число экспертов вошли представители областного минэкономразвития и инфраструктуры развития предпринимательства, а также опытные представители бизнеса. Они оценивали, насколько участник погружен в свою сферу деятельности, а сам проект структурирован и проработан.

Елизавета Киреева вошла в число победителей и получила 500 тысяч на развитие своей бьюти-школы.

"Мы направили средства гранта и собственное софинансирование на аренду большого, комфортного помещения в центре города, а также на приобретение оборудования — мы оснастили учебные классы по ногтевому сервису и наращиванию ресниц", — рассказала предпринимательница.

Финансовая поддержка, опыт участия в конкурсе и получение качественных знаний стали большим стимулом к динамичному развитию. Как отметила Елизавета Киреева, теперь откладывать свой профессиональный и предпринимательский рост "на потом" она не будет.

"Конкурс открыл для меня огромные возможности, я была рада стать частью этого масштабного проекта от центра "Мой бизнес" и выиграть в нем! Этот круговорот событий заставил нас действовать и расти. И результаты нас очень вдохновляют", — подчеркнула победительница конкурса.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

— В этом году конкурс грантов охватит еще больше участников, мы сможем поддержать еще больше интересных проектов наших амбициозных, молодых предпринимателей. До конца февраля принимаем заявки от всех желающих получить качественные знания, с головой погрузиться в атмосферу предпринимательства, познакомиться с опытом известных представителей бизнеса и стать одним из претендентов на получение 500 тысяч рублей для своего дела. Приглашаю молодых людей использовать эту возможность и становиться частью большой программы — уже весной мы запускаем обучение, а сам конкурс грантов пройдет в июле.