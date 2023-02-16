ВТБ Лизинг предлагает китайские премиальные кроссоверы EXEED с выгодой до 1 130 000 рублей

ВТБ Лизинг совместно с официальным дистрибьютором EXEED в России объявляет о действии специальных условий на приобретение премиальных автомобилей марки. В зависимости от выбранной клиентом модели и комплектации выгода достигает 1,130 млн рублей. Предложение действует до 28 февраля 2023 года.
Компактный кроссовер LX, доступный в комплектациях Luxury, Prestige, Prestige Plus (в том числе в версии 1.6 AWD) предлагается в лизинг с преимуществом от 620 тыс. до 770 тыс. рублей, среднеразмерный TXL в исполнениях Luxury и Flagship — от 800 тыс. до 930 тыс. рублей, а флагманский VX (Luxury, President) — от 1,060 млн до 1,130 млн рублей.
ВТБ Лизинг предоставляет гибкие условия финансирования автомобилей EXEED: юридические лица и предприниматели могут выбрать программу с минимальным авансом (0%), минимальным ежемесячным платежом или минимальным удорожанием. Так, с учетом предоставляемой скидки EXEED LX в комплектации 1.5T CVT Luxury можно приобрести в лизинговой компании за 2 379 900 руб. (рекомендованная розничная цена указанной модели составляет 2 999 000 руб.). При авансе 49% и сроке лизинга 5 лет ежемесячная нагрузка на бюджет предприятия снижается до 33 859 рублей. При этом дополнительно за счет налоговых льгот в лизинге клиент дополнительно экономит более 1 064 000 рублей.
EXEED TXL (комплектация 2.0T 7DCT Flagship SE) за счет выгоды доступен в лизинг за 3 719 900 рублей (против рекомендованной стоимости 4 649 900 руб.). При авансе 20% и сроке лизинга 3 года ежемесячный платеж будет 114 740 рублей. Экономия на налогах за весь срок финансовой аренды составит 1 624 000 рублей.
EXEED VX (2.0T 7DCT President LE) доступен с максимальной выгодой — 1 130 000 рублей. Приобретая кроссовер с 0% авансом на 5 лет ежемесячный платеж составит 126 114 рублей, а дополнительное преимущество по налогам за весь срок финансовой аренды — 2 522 000 рублей*.
EXEED — премиальный бренд, принадлежащий китайской компании "Chery Automobile", под которым предлагаются стильные, качественные и надежные автомобили. Автопроизводитель предоставляет 7 лет гарантии на все модели марки. В январе 2023 года, по данным Автостат, EXEED вошла в топ-10 самых продаваемых легковых автомобилей (1 807 шт.).
* указанные расчеты являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).
Последние комментарии
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