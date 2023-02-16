В начале апреля 2023 года в Самаре начнут ремонтировать Южный мост и путепровод "Аврора"

В 2023 году в Самаре мост "Южный" и путепровод "Аврора" будут отремонтированы на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее стал известен перечень объектов, которые планируется отремонтировать в Самаре в 2023 г. на средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги". А накануне в него были внесены коррективы:

"С учетом многочисленных обращений горожан, предписаний надзорных органов, а также осмотра участков специалистами и анализа сложившейся ситуации в список включены мост "Южный" и путепровод "Аврора", где сейчас нередко образуются дорожные пробки", — отмечается в сообщении.

По словам замруководителя Управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергея Панферова, жалобы спровоцировали: разрушение подходов к деформационным швам моста, колейность и ямочность.

"В текущем году дорожное полотно полностью обновят, применив высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. При этом особое внимание уделят локациям с деформационными швами, в том числе уровню. Все будет сделано в одной плоскости", — сообщил он.

По словам Сергея Панферова, торги на производство ремонта улично-дорожной сети прошли в сентябре 2022 года. По контракту мэрия имеет право заменить объекты, сохранив запланированные объемы работ.

"Даже за один сезон эксплуатации той или иной дороги такая необходимость может возникнуть. На мосту и путепроводе подрядчик приступит к работам в предстоящем дорожно-строительном сезоне — ориентир на начало апреля. Но все будет зависеть от погоды. Нужно, чтобы сошел снег и установились постоянные среднесуточные положительные температуры наружного воздуха", — прокомментировал чиновник.

Напомним, капитальный ремонт моста "Южный" и путепровода "Аврора" выполнялся в 2017 году, но позже проявились недостатки, которые подрядчику пришлось устранять по гарантии. Спустя время выявились новые проблемы дорожного покрытия — и снова ремонтные работы и неудобства для жителей. При этом, соответственно, администрация города переносила сроки завершения работ Южного моста, что вызывает недовольство горожан.

Ожидается, что мост и путепровод обновят по всей ширине проезжей части. Пешеходная зона вдоль мостового перехода в дополнительных работах не нуждается. Направляющие ограждения не повреждены. Весной их отмоют и при необходимости покрасят.

На время ремонта полностью перекрывать движение не планируется. Основной объем работ будет производиться в ночные смены, когда нет столь интенсивного движения.

"Мы также понимаем, что ремонтный период может затронуть и 1 Мая, и 9 Мая, и религиозные праздники, когда люди поедут на кладбища, начнутся и дачные перевозки. Предполагаю, что будут рассмотрены компенсационные меры. В частности, это касается организации путей объезда транспорта, перераспределения трафика и поддержания скорости транспортных потоков", — добавил Сергей Панфёров.