В начале апреля 2023 года в Самаре начнут ремонтировать Южный мост и путепровод "Аврора"

В 2023 году в Самаре мост "Южный" и путепровод "Аврора" будут отремонтированы на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее стал известен перечень объектов, которые планируется отремонтировать в Самаре в 2023 г. на средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги". А накануне в него были внесены коррективы:
"С учетом многочисленных обращений горожан, предписаний надзорных органов, а также осмотра участков специалистами и анализа сложившейся ситуации в список включены мост "Южный" и путепровод "Аврора", где сейчас нередко образуются дорожные пробки", — отмечается в сообщении.
По словам замруководителя Управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергея Панферова, жалобы спровоцировали: разрушение подходов к деформационным швам моста, колейность и ямочность.
"В текущем году дорожное полотно полностью обновят, применив высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. При этом особое внимание уделят локациям с деформационными швами, в том числе уровню. Все будет сделано в одной плоскости", — сообщил он.
По словам Сергея Панферова, торги на производство ремонта улично-дорожной сети прошли в сентябре 2022 года. По контракту мэрия имеет право заменить объекты, сохранив запланированные объемы работ.
"Даже за один сезон эксплуатации той или иной дороги такая необходимость может возникнуть. На мосту и путепроводе подрядчик приступит к работам в предстоящем дорожно-строительном сезоне — ориентир на начало апреля. Но все будет зависеть от погоды. Нужно, чтобы сошел снег и установились постоянные среднесуточные положительные температуры наружного воздуха", — прокомментировал чиновник.
Напомним, капитальный ремонт моста "Южный" и путепровода "Аврора" выполнялся в 2017 году, но позже проявились недостатки, которые подрядчику пришлось устранять по гарантии. Спустя время выявились новые проблемы дорожного покрытия — и снова ремонтные работы и неудобства для жителей. При этом, соответственно, администрация города переносила сроки завершения работ Южного моста, что вызывает недовольство горожан.
Ожидается, что мост и путепровод обновят по всей ширине проезжей части. Пешеходная зона вдоль мостового перехода в дополнительных работах не нуждается. Направляющие ограждения не повреждены. Весной их отмоют и при необходимости покрасят.
На время ремонта полностью перекрывать движение не планируется. Основной объем работ будет производиться в ночные смены, когда нет столь интенсивного движения.
"Мы также понимаем, что ремонтный период может затронуть и 1 Мая, и 9 Мая, и религиозные праздники, когда люди поедут на кладбища, начнутся и дачные перевозки. Предполагаю, что будут рассмотрены компенсационные меры. В частности, это касается организации путей объезда транспорта, перераспределения трафика и поддержания скорости транспортных потоков", — добавил Сергей Панфёров.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?