Появился перечень дорог, которые отремонтируют в Самаре в 2023 году

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2023 году будет выполнен ремонт 41 дороги в Самаре, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.
Ведомство опубликовало перечень объектов под ремонт:
1. ул. Первомайская от д.№ 2а по ул. Больничной до д.№ 18а по ул. Первомайской;
2. ул. Ерошевского от д.№ 22 по Московскому шоссе до д. № 163 по ул. Ново-Садовой;
3. ул. Белогородская от д. 2г по ул. Белогородской до ул. Гродненской;
4. ул. Уральская от д.№ 1 по ул. Уральской до д.№ 219 по ул. Уральской;
5. ул. Гродненская от д. 1в по ул. Гродненской до д. № 17 к.4 по ул. Гродненской;
6. ул. Луцкая от д. № 1 по ул. Луцкой до д. № 30 по ул. Луцкой;
7. ул. Ново-желябовская от д.№ 6 по ул. Г. А. Аксакова до д. № 52а по ул. Мечникова;
8. пр. Карла Маркса от д.№ 29 по пр. Карла Маркса до д.№ 39 по пр. Карла Маркса;
9. Енисейский пер. от д.№ 21 по ул. Оросительной до д.№ 8 по ул. Спутника;
10. ул. Лысвенская от д.№ 1 по ул. Лысвенской до д.№ 71 по ул. Лысвенской;
11. ул. Флотская от д.№ 1 по ул. Флотской до д.№ 17 по ул. Флотской;
12. ул. Авроры от д. № 17а по Московскому шоссе до д. № 47а по ул. Аэродромной;
13. ул. Коммунистическая от д. № 1 по ул. Московской до д. 19 по ул. Агибалова;
14. пр. Масленникова от д. № 21 по пр. Масленникова до д. № 167а по пр. Карла Маркса;
15. ул. Революционная от д. № 64Б по ул. Революционной до д. № 38 по ул. Гагарина;
16. ул. Зеленая от ул. Бакинская, д. № 30 до ул. Стадионная, д. № 4;
17. ул. Пензенская от от д. № 30 по ул. Урицкого до д. № 41 по ул. Дачной;
18. Хибинский переулок от ул. Гродненской до ул. Белогродской;
19. ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Ерошевского;
20. ул. Третий проезд от д. № 38 по ул. 3-й проезд до д.№ 185а по пр. Карла Маркса;
21. Конный проезд от д. № 302 по ул. Литвинова до д.№ 149а по Зубчаниновскому шоссе;
22. ул. Печерская от д. № 2 по ул. Печерской до д.№ 61 по ул. Печерской;
23. ул. Главная от д. № 1 по ул. Шоссейной до моста по ул. Главной;
24. ул. Красногвардейская от д.№ 2 по ул. Красногвардейской до д.№ 13 по ул. Ногина;
25. ул. Магнитогорская от д.№ 126 по пр. Карла Маркса до д. 231 по ул. Тухачевского;
26. пр. Театральный от ул. Краснодонской, д. № 22 до ул. Воронежской, д. № 9;
27. Южный проезд от д. № 2 по ул. Советской Армии до д.№ 22 по Южному проезду;
28. Бельский пер. от д. № 139 по ул. Промышленности до д. № 110 по Южному проезду;
29. ул. 8-я просека от д.№ 48 по ул. Солнечной до д. № 1а по ул. 8-я просека;
30. ул. Киевская от д.№ 15 по ул. Киевской до д.№ 3 по Московскому шоссе;
31. ул. Гвардейская от д№ 28 по ул. Алма-Атинской до д.№ 10 по ул. Гвардейской;
32. ул. Береговая от пр. Кирова по ул. Земеца;
33. ул. Республиканская от д.№ 59 по ул. Республиканской до д.№ 117 по ул. Республиканской;
34. ул. Земеца от Заводского шоссе до ул. Береговая;
35. Автомобильная дорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе;
36. ул. Измайловский переулок от д.№ 263а по ул. Промышленности до д.№ 2 по ул. Измайловский переулок;
37. ул. Офицерская от ул. Изыскательской до ул. Чекистов;
38. пр. Ленина от д. № 25А по пр. Ленина до д. № 332 по ул. Ленинской;
39. ул. Чекистов от д. № 171 по ул. Магистральной до д. № 2а к1 по ул. Чекистов;
40. ул. Красных Коммунаров от д. № 2 по ул. Красных Коммунаров до д. № 7б по ул. Калинина;
41. ул. Алма — Атинская от ул. Стара — Загора до д. № 106 по ул. Республиканской.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?