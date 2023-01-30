Появился перечень дорог, которые отремонтируют в Самаре в 2023 году

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2023 году будет выполнен ремонт 41 дороги в Самаре, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

Ведомство опубликовало перечень объектов под ремонт:

1. ул. Первомайская от д.№ 2а по ул. Больничной до д.№ 18а по ул. Первомайской;

2. ул. Ерошевского от д.№ 22 по Московскому шоссе до д. № 163 по ул. Ново-Садовой;

3. ул. Белогородская от д. 2г по ул. Белогородской до ул. Гродненской;

4. ул. Уральская от д.№ 1 по ул. Уральской до д.№ 219 по ул. Уральской;

5. ул. Гродненская от д. 1в по ул. Гродненской до д. № 17 к.4 по ул. Гродненской;

6. ул. Луцкая от д. № 1 по ул. Луцкой до д. № 30 по ул. Луцкой;

7. ул. Ново-желябовская от д.№ 6 по ул. Г. А. Аксакова до д. № 52а по ул. Мечникова;

8. пр. Карла Маркса от д.№ 29 по пр. Карла Маркса до д.№ 39 по пр. Карла Маркса;

9. Енисейский пер. от д.№ 21 по ул. Оросительной до д.№ 8 по ул. Спутника;

10. ул. Лысвенская от д.№ 1 по ул. Лысвенской до д.№ 71 по ул. Лысвенской;

11. ул. Флотская от д.№ 1 по ул. Флотской до д.№ 17 по ул. Флотской;

12. ул. Авроры от д. № 17а по Московскому шоссе до д. № 47а по ул. Аэродромной;

13. ул. Коммунистическая от д. № 1 по ул. Московской до д. 19 по ул. Агибалова;

14. пр. Масленникова от д. № 21 по пр. Масленникова до д. № 167а по пр. Карла Маркса;

15. ул. Революционная от д. № 64Б по ул. Революционной до д. № 38 по ул. Гагарина;

16. ул. Зеленая от ул. Бакинская, д. № 30 до ул. Стадионная, д. № 4;

17. ул. Пензенская от от д. № 30 по ул. Урицкого до д. № 41 по ул. Дачной;

18. Хибинский переулок от ул. Гродненской до ул. Белогродской;

19. ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Ерошевского;

20. ул. Третий проезд от д. № 38 по ул. 3-й проезд до д.№ 185а по пр. Карла Маркса;

21. Конный проезд от д. № 302 по ул. Литвинова до д.№ 149а по Зубчаниновскому шоссе;

22. ул. Печерская от д. № 2 по ул. Печерской до д.№ 61 по ул. Печерской;

23. ул. Главная от д. № 1 по ул. Шоссейной до моста по ул. Главной;

24. ул. Красногвардейская от д.№ 2 по ул. Красногвардейской до д.№ 13 по ул. Ногина;

25. ул. Магнитогорская от д.№ 126 по пр. Карла Маркса до д. 231 по ул. Тухачевского;

26. пр. Театральный от ул. Краснодонской, д. № 22 до ул. Воронежской, д. № 9;

27. Южный проезд от д. № 2 по ул. Советской Армии до д.№ 22 по Южному проезду;

28. Бельский пер. от д. № 139 по ул. Промышленности до д. № 110 по Южному проезду;

29. ул. 8-я просека от д.№ 48 по ул. Солнечной до д. № 1а по ул. 8-я просека;

30. ул. Киевская от д.№ 15 по ул. Киевской до д.№ 3 по Московскому шоссе;

31. ул. Гвардейская от д№ 28 по ул. Алма-Атинской до д.№ 10 по ул. Гвардейской;

32. ул. Береговая от пр. Кирова по ул. Земеца;

33. ул. Республиканская от д.№ 59 по ул. Республиканской до д.№ 117 по ул. Республиканской;

34. ул. Земеца от Заводского шоссе до ул. Береговая;

35. Автомобильная дорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе;

36. ул. Измайловский переулок от д.№ 263а по ул. Промышленности до д.№ 2 по ул. Измайловский переулок;

37. ул. Офицерская от ул. Изыскательской до ул. Чекистов;

38. пр. Ленина от д. № 25А по пр. Ленина до д. № 332 по ул. Ленинской;

39. ул. Чекистов от д. № 171 по ул. Магистральной до д. № 2а к1 по ул. Чекистов;

40. ул. Красных Коммунаров от д. № 2 по ул. Красных Коммунаров до д. № 7б по ул. Калинина;

41. ул. Алма — Атинская от ул. Стара — Загора до д. № 106 по ул. Республиканской.