В Ставропольском районе полицейские изъяли около 1,5 тысячи пачек немаркированной табачной продукции

В Ставропольском районе из торгового павильона сотрудники полиции изъяли около 1,5 тысячи пачек немаркированной табачной продукции, общая стоимость изъятого составила более 160 тыс. рублей.

В феврале поступила информация о том, что на территории Ставропольского района в торговом павильоне 51-летний местный житель осуществляет незаконную реализацию немаркированной табачной продукции.

В присутствии понятых полицейские провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли в коробках почти 1500 пачек сигарет иностранного производства. Мужчину, арендовавшего павильон и осуществляющего торговлю, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а изъятое направили на экспертизу в ЭКО Управления МВД России по городу Тольятти.

По результатом проведенной экспертизы установлено, что изъятое является табачным изделием — немаркированной федеральной специальной (акцизной) маркой.

В отношении 51-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции без (акцизных) марок и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере).

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поставки в регион контрафактной продукции.