Тольяттиазот улучшает процесс отгрузки карбамида

В цехе отгрузки и фасовки карбамида завершена пусконаладка статических весов. Запуск нового оборудования повышает точность и скорость загрузки продукции в минераловозы.
Статические весы компании "Меттлер Толедо" — мирового лидера по производству весоизмерительного оборудования для промышленности — установлены в цехе № 37 на внутризаводских железнодорожных путях.
Суточная пропускная способность весового комплекса составляет 90 вагонов весом до 71 тонны каждый. Статические весы представляют из себя железобетонное основание и две металлические платформы, на которые устанавливаются передняя и задняя колесные пары, что позволяет определять массу всего вагона. Закрепленные под платформой тензодатчики являются частью многоканальной системы измерений. Специальное программное обеспечение обрабатывает сигналы датчиков и позволяет операторам контролировать весь процесс отгрузки карбамида.
Цифровое оборудование комплекса выполняет идентификацию вагонов с помощью системы видеонаблюдения. Камера распознает их номера, транслирует изображение с железнодорожных путей, а терминалы фиксируют и передают информацию о каждом этапе взвешивания составов, что минимизирует образование погрешности. Установка и настройка цифрового оборудования были проведены специалистами Тольяттиазота.
"Стремительное развитие цифровых технологий требует от промышленных предприятий столь же оперативного технического перевооружения. Применение нового комплекса делает весь процесс отгрузки карбамида более точным и технологичным, снижает человеческий фактор и оптимизирует труд аппаратчика отгрузки", — отметил начальник цеха отгрузки и фасовки карбамида (№ 37) Андрей Ульянин.
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