Женская команда "Крылья Советов" выходит в Суперлигу

"Крылья" будут представлять Самару в Высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женских команд 2023.

Состав команды будет состоять из игроков, которые перейдут из молодежной команды, завоевавшей бронзовые медали Молодежной лиги. Вместе с этим команда укрепляется новичками из других команд.

Высший дивизион — это еще один большой шаг для развития женского футбола в Самаре.