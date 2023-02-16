Женская команда "Крылья Советов" выходит в Суперлигу

"Крылья" будут представлять Самару в Высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женских команд 2023.
Состав команды будет состоять из игроков, которые перейдут из молодежной команды, завоевавшей бронзовые медали Молодежной лиги. Вместе с этим команда укрепляется новичками из других команд.
Высший дивизион — это еще один большой шаг для развития женского футбола в Самаре.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?