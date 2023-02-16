Самарский театр оперы и балета приглашает на оперетту в первый день весны

В Самарском театре оперы и балета 1 марта — динамичная, захватывающая оперетта "Москва, Черемушки" Дмитрия Шостаковича с авантюрным сюжетом и яркой, запоминающейся музыкой (12+).

Основная тема оперетты перекликается с отечественной историей 1950-60-х годов. В ней рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные, собственные в новостройках. Не обходится и без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому "великому переселению".

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/operetta/concert1009.html.