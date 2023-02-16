Самарский театр оперы и балета приглашает на оперетту в первый день весны

В Самарском театре оперы и балета 1 марта — динамичная, захватывающая оперетта "Москва, Черемушки" Дмитрия Шостаковича с авантюрным сюжетом и яркой, запоминающейся музыкой (12+).
Основная тема оперетты перекликается с отечественной историей 1950-60-х годов. В ней рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные, собственные в новостройках. Не обходится и без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому "великому переселению".
Подробности по ссылке: opera-samara.ru/operetta/concert1009.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.