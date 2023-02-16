Жителя Самары заподозрили в попытке передать взятку преподавателю вуза

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.