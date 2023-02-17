В заключительном матче сборов "Крылья" обыграли "Торпедо"

В четверг, 16 февраля. в контрольном матче "Крылья Советов" обыграли "Торпедо" - 3:0.
Бенхамин Гарре открыл счет своим голом на 14 минуте. На 43 минуте Писарский вышел один на один и спокойно катнул в угол - 2:0.
На 84 минуте самарцы провели размашистую атаку, Зуев сделал передачу, которую точным ударом завершил Цыпченко - 3:0.
"Крылья Советов" еще несколько дней тренируются в Турции и отправляются домой на матч Кубка.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?