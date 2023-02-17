В заключительном матче сборов "Крылья" обыграли "Торпедо"

В четверг, 16 февраля. в контрольном матче "Крылья Советов" обыграли "Торпедо" - 3:0.

Бенхамин Гарре открыл счет своим голом на 14 минуте. На 43 минуте Писарский вышел один на один и спокойно катнул в угол - 2:0.

На 84 минуте самарцы провели размашистую атаку, Зуев сделал передачу, которую точным ударом завершил Цыпченко - 3:0.

"Крылья Советов" еще несколько дней тренируются в Турции и отправляются домой на матч Кубка.