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В Самарском регионе Россельхозбанк предлагает новую инвестиционную монету "Золотой Червонец"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк России в начале 2023 года выпустил в обращение новую инвестиционную монету "Золотой червонец", которая теперь доступна в офисах Россельхозбанка Самарской области. Приобрести новинку можно в дополнительных офисах банка, полный перечень которых размещен на сайте банка www.rshb.ru.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Монета отчеканена на Московском монетном дворе Гознака по заказу Банка России. Изображение на ее обратной стороне воспроизводит монету вековой давности — червонец 1923 года. Нынешняя монета посвящена ее 100-летнему юбилею. На монете изображен крестьянин, засевающий поле, на заднем плане — восходящее Солнце и заводские трубы. В обиходе монета получила название "Сеятель". Номинал червонца равен 10 рублям, и формально им можно расплачиваться как обычной десятирублевой монетой.

"Я приобрел сразу 4 монеты "Золотой Червонец". У меня растет сын, и эти монеты станут началом прекрасной коллекции, которую я планирую передать ему по наследству", — рассказал Ринат Р., клиент Самарского филиала Россельхозбанка.

Наиболее популярны среди жителей региона золотые и серебряные монеты Банка России. Памятные монеты, реализуемые банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована в бархатный футляр, что делает изделие желанным подарком к любому празднику. На сайте coins.rshb.ru можно выбрать золотые и серебряные монеты "Георгий Победоносец", серебряные монеты из серии для детей "Иван Царевич и Серый Волк", "Веселая Карусель" и другие.

Памятные и инвестиционные монеты — это надежное вложение денежных средств, стоимость монет, выпущенных ограниченным тиражом, со временем может возрасти.

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