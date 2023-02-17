Резидент ТОР "Тольятти" создаст производство полимерной продукции

В пятницу, 17 февраля, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал трехстороннее соглашение с новым резидентом территорий опережающего развития "Тольятти" и городской администрацией.

Инвестор планирует организовать импортозамещающее производство полимерной продукции, пользующейся спросом на российском рынке. На предприятии будут использоваться передовые технологии.

Создание благоприятного инвестиционного климата, условий для диверсификации экономики региона — приоритетные задачи в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Режим территории опережающего социально-экономического развития действует в двух городах Самарской области — Тольятти и Чапаевске — и позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты, — рассказал Дмитрий Богданов. — Каждому резиденту мы предоставляем готовые инвестплощадки, налоговые льготы, в том числе — обнуление ставок по налогам на имущество и землю, а также дополнительные меры поддержки бизнеса. Для резидентов ТОР действуют упрощенные административные процедуры, сопровождение проектов на каждом этапе реализации".

Вместе с одобренным проектом общее количество резидентов ТОР "Тольятти" увеличится до 65. Теперь общий объем инвестиций тольяттинских резидентов превысит 41 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест составит 11,3 тысячи. Компании, реализующие свои проекты в Тольятти, уже инвестировали 28,3 млрд рублей и создали 8,5 тысяч рабочих мест.

В федеральный реестр резидентов также включены 22 резидента ТОР "Чапаевск", готовых в общей сложности вложить 13,1 млрд рублей инвестиций и создать 4,8 тысяч новых рабочих мест. Резиденты уже инвестировали 3,3 млрд рублей, создали 1,5 тысячи рабочих мест, выплатили 29 млн рублей налогов.

По итогам реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 35,3 млн рублей, создано 36 новых рабочих мест.

С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.