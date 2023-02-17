Резидент ТОР "Тольятти" создаст производство полимерной продукции

В пятницу, 17 февраля, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал трехстороннее соглашение с новым резидентом территорий опережающего развития "Тольятти" и городской администрацией.
Инвестор планирует организовать импортозамещающее производство полимерной продукции, пользующейся спросом на российском рынке. На предприятии будут использоваться передовые технологии.
Создание благоприятного инвестиционного климата, условий для диверсификации экономики региона — приоритетные задачи в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
"Режим территории опережающего социально-экономического развития действует в двух городах Самарской области — Тольятти и Чапаевске — и позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты, — рассказал Дмитрий Богданов. — Каждому резиденту мы предоставляем готовые инвестплощадки, налоговые льготы, в том числе — обнуление ставок по налогам на имущество и землю, а также дополнительные меры поддержки бизнеса. Для резидентов ТОР действуют упрощенные административные процедуры, сопровождение проектов на каждом этапе реализации".
Вместе с одобренным проектом общее количество резидентов ТОР "Тольятти" увеличится до 65. Теперь общий объем инвестиций тольяттинских резидентов превысит 41 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест составит 11,3 тысячи. Компании, реализующие свои проекты в Тольятти, уже инвестировали 28,3 млрд рублей и создали 8,5 тысяч рабочих мест.
В федеральный реестр резидентов также включены 22 резидента ТОР "Чапаевск", готовых в общей сложности вложить 13,1 млрд рублей инвестиций и создать 4,8 тысяч новых рабочих мест. Резиденты уже инвестировали 3,3 млрд рублей, создали 1,5 тысячи рабочих мест, выплатили 29 млн рублей налогов.
По итогам реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 35,3 млн рублей, создано 36 новых рабочих мест.
С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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