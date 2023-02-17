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Государство и Бизнес Экономическая политика

Резидент ТОР "Тольятти" создаст производство полимерной продукции

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 февраля, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал трехстороннее соглашение с новым резидентом территорий опережающего развития "Тольятти" и городской администрацией.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Инвестор планирует организовать импортозамещающее производство полимерной продукции, пользующейся спросом на российском рынке. На предприятии будут использоваться передовые технологии.

Создание благоприятного инвестиционного климата, условий для диверсификации экономики региона — приоритетные задачи в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Режим территории опережающего социально-экономического развития действует в двух городах Самарской области — Тольятти и Чапаевске — и позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты, — рассказал Дмитрий Богданов. — Каждому резиденту мы предоставляем готовые инвестплощадки, налоговые льготы, в том числе — обнуление ставок по налогам на имущество и землю, а также дополнительные меры поддержки бизнеса. Для резидентов ТОР действуют упрощенные административные процедуры, сопровождение проектов на каждом этапе реализации".

Вместе с одобренным проектом общее количество резидентов ТОР "Тольятти" увеличится до 65. Теперь общий объем инвестиций тольяттинских резидентов превысит 41 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест составит 11,3 тысячи. Компании, реализующие свои проекты в Тольятти, уже инвестировали 28,3 млрд рублей и создали 8,5 тысяч рабочих мест.

В федеральный реестр резидентов также включены 22 резидента ТОР "Чапаевск", готовых в общей сложности вложить 13,1 млрд рублей инвестиций и создать 4,8 тысяч новых рабочих мест. Резиденты уже инвестировали 3,3 млрд рублей, создали 1,5 тысячи рабочих мест, выплатили 29 млн рублей налогов.

По итогам реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 35,3 млн рублей, создано 36 новых рабочих мест.

С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.

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