Женщина из Самарской области зарегистрировала у себя дома 800 мигрантов

Жительница Самарской области стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По данным правоохранителей, 49-летняя безработная и неоднократно судимая женщина с ноября 2021 г. по декабрь 2022 г. поставила на миграционный учет в своем частном доме более 800 мигрантов и получила за это 242 тыс. рублей. При этом предоставлять им помещение для проживания она не собиралась.