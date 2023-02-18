Суд отказал застройщику, планировавшему возвести очередную высотку на 5-й просеке

Арбитражный суд Самарской области отказал ООО "Специализированный застройщик "Сила спорта" в удовлетворении искового заявления к областному минстрою, не выдавшему компании разрешение на строительство высотки на 5-й просеке. Об этом инициативная группа жильцов сообщила в соцсети.

Напомним, в июле 2022 г. ведомство отказало застройщику в выдаче разрешения на строительство 21-этажного жилого дома с трехэтажным административным центром и паркингом. Застройщиком выступает группа компаний "Инкон", участвовавшая в строительстве ЖК "Изумрудный" на 5-й просеке, ЖК "Премьера" на ул. Молодежной и ЖК "Новая Тверская" на ул. Тухачевского.

Сейчас на этом месте расположен недостроенный паркинг начала 2000-х годов. Ранее планировалось, что он станет частью ЖК "Изумрудный" (7-й этап строительства). Однако в 2019 г. ООО "ПромТехСтейт" планировало вместо паркинга построить 23-этажный дом. Разрешение на строительство получено не было.

С декабря 2019 г. недострой перешел в собственность ООО Специализированный застройщик "Сила спорта". Эта компания, как и "ПромТехСтейт", а также "Инкон" аффилированы Николаю Тарану — экс-бенефициару группы "Росскат" и АвтоВАЗбанка. Таран также владел ТОЦ "Вертикаль", частью которого является ТЦ "Сила спорта".

"Конечно, будет еще апелляция и решение не вступило в силу, но это все равно победа, — считают жители микрорайона. 5 просека перегружена МКД, остро требуется жителям детский сад и поликлиника".