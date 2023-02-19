Сельчанин из Самарской области незаконно хранил ружье, патроны и порох

В Самарской области 71-летнего жителя Клявлинского района подозревают в незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Дома у мужчины в с. Старый Маклауш нашли незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра, а также патроны и порох. В марте 2022 г. у него истек срок разрешения на хранение, из-за чего сельчанин перерегистрировал оружие и передал новому владельцу. При этом он не отдал патроны и порох. Кроме того, у мужчины осталось незарегистрированное охотничье ружье, которое и нашли полицейские, он купил его в 1988 г. у неизвестного охотника. Этим оружием подозреваемый никогда не пользовался и хранил в шкафу.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ"). Кроме того, в отношении мужчины составили административный протокол по ст. 20.10 КоАП РФ за незаконное хранение огнестрельного оружия и патронов. Материалы направили в суд.