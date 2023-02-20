"АвтоКом" приобрел пензенский "Завод ГРАЗ"

Промышленная группа "АвтоКом", созданная самарским бизнесменом Вячеславом Малеевым, пополнилась пензенским производителем бензовозной спецавтотехники — "Заводом ГРАЗ", пишет "Самарское обозрение".

АО "Грабовский автомобильный завод" ("Завод ГРАЗ") — один из крупнейших в России заводов по производству бензовозной спецавтотехники. В номенклатуру выпускаемой продукции входят топливозаправщики, автоцистерны, стальные и алюминиевые полуприцепы-цистерны (ППЦ), прицепы-цистерны, полуприцепы для темных нефтепродуктов. Производственная площадка компании расположена в Пензенской области. По результатам 2021 г. ГРАЗ выручил 2,345 млрд руб., получив чистую прибыль в размере 13,985 млн рублей. По информации "СО", в 2022 г. обороты предприятия находились у отметки 3 млрд рублей. Пост генерального директора предприятия занимает Сергей Будников.

Как указывается в системе "СПАРК-Интерфакс", ГРАЗ принадлежит нескольким гражданам России. Одним из них долгое время выступал бенефициар промышленной группы "АвтоКом" Вячеслав Малеев. Но он не был контролирующим акционером. Находящиеся в орбите бизнеса Малеева компании — крупнейшие российские производители автокомпонентов в области различных систем электрооборудования. В их числе "РУТС АвтоКом" (Лысково, Нижегородская область), Лысковский Электротехнический Завод (Лысково, Нижегородская область), Калужский завод автомобильного электрооборудования (Калуга, Калужская область), "Электроконтакт" (Кинешма, Ивановская область), "Кинешма Аутомотив Компонентс" (Кинешма, Ивановская область), "Кинель-агропласт" (Кинель, Самарская область). Также Малеев присутствует в рядах владельцев поставщика оборудования для газоэнергетических и нефтеперерабатывающих компаний — Козельского механического завода (Козельск, Калужская область). Совокупный оборот структур группы "АвтоКом" в 2021 г. приближался к отметке 6,7 млрд руб., в 2022 г. составил 7,2 млрд рублей.

Как стало известно "СО", в феврале 2023 г. "Завод ГРАЗ" полностью интегрировался в структуру бизнеса "АвтоКома". Вячеслав Малеев подтвердил эту информацию, признав, что "АвтоКом" контролирует сейчас в ГРАЗе долю более чем в 75%. Сумма сделки не оглашается. Теоретически рыночная стоимость ГРАЗа, исходя из его балансовых показателей, может колебаться около отметки в 2 млрд руб., но учитывая, что Малеев уже присутствовал в этом бизнесе, наращивание степени присутствия до контрольной явно должно было обойтись ему гораздо дешевле.

"Все производственные планы завода на 2023 и 2024 гг. сверстаны, менять их мы не будем. По результатам текущего года ожидается, что ГРАЗ выйдет примерно на те же обороты, что и в 2022-м, — чуть более 3 млрд рублей. Руководство предприятия мы хорошо знаем, и оно остается на своих позициях. Коллектив здесь слаженный, никаких сбоев из-за смены контролирующих акционеров ГРАЗа не последует", — уверен Вячеслав Малеев.

Как пишет "СО", данное приобретение увеличит на треть обороты группы "АвтоКом", обеспечивая ей присутствие на новом перспективном рынке сбыта. Перспективность новообретенного актива обусловлена динамичным ростом рынка автоцистерн и развитием системы весогабаритного контроля в России (благодаря которому растет востребованность алюминиевых цистерн ГРАЗа у транспортно-логистических компаний).