Игроки "Крыльев" Владимир Писарский, Бенхамин Гарре и Николай Рассказов встретятся с болельщиками

Игроки "Крыльев Советов" Владимир Писарский, Бенхамин Гарре и Николай Рассказов встретятся с болельщиками в преддверии кубкового матча с "Динамо" и возобновления сезона.
Встреча пройдет 21 февраля в ТРК "Космопорт" (центральный атриум). Начало развлекательной программы — в 19:00. Все желающие смогут сфотографироваться с игроками "Крыльев", взять у них автографы и просто пообщаться. Также в программе — розыгрыш призов.
На встрече с игроками можно будет приобрести билеты на предстоящую игру "Динамо".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?