Игроки "Крыльев" Владимир Писарский, Бенхамин Гарре и Николай Рассказов встретятся с болельщиками

Игроки "Крыльев Советов" Владимир Писарский, Бенхамин Гарре и Николай Рассказов встретятся с болельщиками в преддверии кубкового матча с "Динамо" и возобновления сезона.

Встреча пройдет 21 февраля в ТРК "Космопорт" (центральный атриум). Начало развлекательной программы — в 19:00. Все желающие смогут сфотографироваться с игроками "Крыльев", взять у них автографы и просто пообщаться. Также в программе — розыгрыш призов.

На встрече с игроками можно будет приобрести билеты на предстоящую игру "Динамо".