КуйбышевАзот инвестирует в устойчивое развитие

Решение вопросов экологической безопасности находится в приоритете для предприятий химической отрасли, которые вкладывают серьезные средства в модернизацию производства, внедрение современных технологий, а также в природоохранные проекты и мероприятия, на которые в 2022 году ПАО "КуйбышевАзот" направило 3,6 млрд рублей.

Инвестиции в строительство высокотехнологических производств с высоким уровнем промышленной и экологической безопасности, а также комплекс технических мероприятий на производственной площадке тольяттинского предприятия позволил сократить выбросы в атмосферу, потребление речной воды, стоки и содержащиеся в них загрязняющих веществ.

Так капитальный ремонт газоочистной установки на производстве капролактама на агрегате термического обезвреживания стоков повысил степень очистки сбросных газов. На локальных очистных сооружениях производства обновили установку нитро-денитрификации для снижения количества загрязняющих веществ в стоках. В результате капитального ремонта агрегатов азотной кислоты сократились выбросы в атмосферу.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию новую установку грануляции и выпарки на производстве аммиачной селитры. Ее пуск позволит снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год. Инвестиции в проект составили 5 млрд руб.

Завершено строительство и ведутся пусконаладочные работы на второй очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Проект входит в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология". Первая очередь сооружений (очистка от нефтепродуктов и взвешенных веществ) пущена в августе 2020 года. На текущий момент ведется отладка технологического процесса. Проект реализуется за счет собственных средств компании, инвестиции составляют 1,5 млрд руб. С выходом на проектную мощность очистных сооружений объем сбрасываемых загрязненных сточных вод сократится на 10,5 млн кубометров в год, что существенно скажется на экологическом оздоровлении Волги.

Очистные сооружения ливневого стока

Предприятие на постоянной основе ведет мониторинг состояния экологической безопасности. В 2022 году выполнено более 17 тыс. анализов состава выбросов, качества атмосферного воздуха, сточных вод, а также почвы. Замеры на границе санитарно-защитной зоны, а также на промплощадке выполнялись независимыми лабораториями Приволжской УГМС, ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), ООО НИЦ "Экоаналитика", силами которых было сделано порядка 5 тыс. замеров. Нарушений не зафиксировано.

Затраты на природоохранные проекты и мероприятия в 2022 году составили 3,6 млрд руб., причем 1,5 млрд руб. - капитальные. За последние 10 лет при росте объемов товарной продукции в 1,5 раза удельные выбросы сократились в 1,3 раза, потребление электроэнергии - в 1,7 раза, теплоэнергии - в 1,4 раза, речной воды в 1,4 раза, образование стоков - в 1,3 раза, расходные нормы по бензолу уменьшены на 10%, природному газу - на 11%. Дает весомый экологический эффект рециклинг: в 2022 году было реализовано 34,4 тыс. тонн продуктов, полученных из вторичных ресурсов.

Программа по переходу автотранспорта предприятия на экологичные виды топлива дает двойной эффект: во-первых, газ экономичнее, во-вторых, более экологичен. С 2019 года на газомоторное топливо переоборудовано 44 единицы автотранспорта, для доставки персонала закуплены новые автобусы, использующие компримированный природный газ (метан).

У химиков сложилась традиция заботиться о лесе. В восстановлении и уходе за посадками саженцев нефтехимики участвуют семьями. Все началось с 2012 года, когда КуйбышевАзот высадил первые деревья на месте сгоревшего тольяттинского леса. Сегодня под присмотром заводчан находится 265 тыс. деревьев на 49 га.

КуйбышеАзот ежегодно осуществляет большой объем работ в Тольятти по формированию комфортной среды обитания. Мероприятия по уборке городских территорий служат частью такого подхода. В прошлом году освобождено от несанкционированных свалок 13 900 кв. метров городских территорий и прибрежных участков Саратовского и Куйбышевского водохранилищ.

В 2022 году ПАО "КуйбышевАзот" вошло в топ-3 рейтинга социальной эффективности и ответственности перед обществом, по версии информационного агентства "AK& M", в числе крупнейших российских компаний, наиболее полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности и соизмеряющих ее с принципами устойчивого развития. Такое признание профессионального сообщества подтверждается и убедительными результатами работы предприятия в части решения вопросов экологии.

Только за прошлый год выбросы в атмосферу сокращены еще на 4%, потребление речной воды - на 4,5%, стоки - на 3%, а количество загрязняющих веществ в стоках - более чем на 10%.