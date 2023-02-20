Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке "Свое родное"

Гастромаркет "Свое родное" вновь состоялся на площадке регионального центра "Мой бизнес" в пятницу, 17 февраля. Свою вкусную, натуральную и полезную продукцию здесь представили самозанятые, индивидуальные предприниматели, фермеры из разных уголков региона.

Создание благоприятных условий для работы местных производителей, для налаживания новых каналов сбыта их продукции — одно из важных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Как всегда, ярмарка порадовала посетителей свежей продукцией и достойным выбором. Участники представили тепличные овощи и салаты, колбасные изделия и мясные деликатесы, фермерские сыры, молочную продукцию, чай из трав Самарской луки, квашеную капусту и корейские салаты, а также самые разные кондитерские изделия: десерты в стаканчиках и на палочках, миниатюрные торты, зефир, шоколадные наборы и др.

Меры поддержки самозанятых, начинающих и более опытных предпринимателей разрабатывает и реализует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Эта работа ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Для участников и для нас это мероприятие — не просто ярмарка, не просто день торговли. Хотя познакомить аудиторию с местной продукцией тоже важно. Но прежде всего ярмарки — это инструмент маркетинга, который мы бесплатно предоставляем предпринимателям. Это возможность показать свою продукцию, изучить покупательский спрос, посмотреть, что производят конкуренты и партнеры по нише — и на основании этого утвердить или скорректировать свою ценовую политику, продуктовую линейку, чтобы более эффективно производить и продавать товары", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Наталья Лисицкая, владелец домашней кондитерской "КонфеТТи", рассказала, что на ярмарке представила продукцию из бельгийского шоколада различной формы и текстуры. "Благодаря центру "Мой бизнес", который организует такие ярмарки, происходит более тесное общение с покупателями. Спасибо за эту возможность!".

Самозанятый Андрей Мазилов готовит квашеную капусту по секретному бабушкиному рецепту. Раньше делал ее только для семьи, а теперь — решил перевести вкусное занятие в прибыльное дело. На ярмарке мужчина не только представил свой продукт, но и оценил спрос. "Я считаю, что это хороший старт для предпринимателей, у которых мало опыта в бизнес-вопросах. Посмотреть на окружающих, попробовать самим. Это дорогого стоит", — отметил Андрей Мазилов.

Самозанятая Татьяна Кудряшова готовит десерты на заказ. "В центр "Мой бизнес" я обращаюсь периодически и пользуюсь многими услугами. Из соцсети ВКонтакте узнала, что планируется проведение ярмарки, и решила поучаствовать".

В течение 2023 года производители фермерской продукции, сувенирных и других изделий ручной работы смогут принять участие в нескольких ярмарках, организованных областным минэкономразвития и центром "Мой бизнес".

Узнать подробнее о мерах поддержки для вашей компании можно в центре "Мой бизнес" Самарской области или на сайте mybiz63.ru.