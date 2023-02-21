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Автопром Машиностроение

Ижевский завод АвтоВАЗа получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд рублей

ИЖЕВСК. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ижевский завод АвтоВАЗа (ООО "Лада Ижевск") снизил выручку по РСБУ в 2022 г. в 3,3 раза (с 10,4 до 3,1 млрд руб.) и получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд руб., сообщает interfax.ru со ссылкой на отчетность компании.

Себестоимость продаж упала на 51,4%, почти до 4,7 млрд рублей. Валовая прибыль была отрицательной, в объеме 1,57 млрд рублей. Коммерческие расходы сократились втрое, до 316 млн руб.; управленческие — на 8,5%, до 347,7 млн рублей.

За 2022 г. значительно выросли показатели прочих доходов и расходов компании. Прочие доходы подскочили в 6,3 раза, до почти 1,2 млрд рублей. Прочие расходы — взлетели почти в 20 раз, превысив 3,7 млрд рублей.

Совокупный долг ООО "Лада Ижевск" к концу 2022 г. сократился на 3,3%, до 8,8 млрд рублей. Долгосрочные обязательства остались на уровне 7,5 млрд руб.; краткосрочные — снизились на 18,8%, до 1,3 млрд рублей.

Ижевский завод АвтоВАЗа с 2015 г. выпускал популярную у россиян Lada Vesta, производство которой прекратилось весной 2022 г. после начала военной операции на территории Украины и введения санкций.

АвтоВАЗ в августе объявил о переносе выпуска Vesta на свои основные мощности в Тольятти, на линию B0. Президент компании Максим Соколов заявлял, что это обойдется компании примерно в 1 млрд руб. и окупится к концу 2023 года. Выпуск модели на тольяттинском заводе планируется начать в первой половине 2023 года. На ижевском заводе автопроизводитель к концу года хочет наладить опытное производство e-Largus.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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