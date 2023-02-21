Ижевский завод АвтоВАЗа получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд рублей

Ижевский завод АвтоВАЗа (ООО "Лада Ижевск") снизил выручку по РСБУ в 2022 г. в 3,3 раза (с 10,4 до 3,1 млрд руб.) и получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд руб., сообщает interfax.ru со ссылкой на отчетность компании.
Себестоимость продаж упала на 51,4%, почти до 4,7 млрд рублей. Валовая прибыль была отрицательной, в объеме 1,57 млрд рублей. Коммерческие расходы сократились втрое, до 316 млн руб.; управленческие — на 8,5%, до 347,7 млн рублей.
За 2022 г. значительно выросли показатели прочих доходов и расходов компании. Прочие доходы подскочили в 6,3 раза, до почти 1,2 млрд рублей. Прочие расходы — взлетели почти в 20 раз, превысив 3,7 млрд рублей.
Совокупный долг ООО "Лада Ижевск" к концу 2022 г. сократился на 3,3%, до 8,8 млрд рублей. Долгосрочные обязательства остались на уровне 7,5 млрд руб.; краткосрочные — снизились на 18,8%, до 1,3 млрд рублей.
Ижевский завод АвтоВАЗа с 2015 г. выпускал популярную у россиян Lada Vesta, производство которой прекратилось весной 2022 г. после начала военной операции на территории Украины и введения санкций.
АвтоВАЗ в августе объявил о переносе выпуска Vesta на свои основные мощности в Тольятти, на линию B0. Президент компании Максим Соколов заявлял, что это обойдется компании примерно в 1 млрд руб. и окупится к концу 2023 года. Выпуск модели на тольяттинском заводе планируется начать в первой половине 2023 года. На ижевском заводе автопроизводитель к концу года хочет наладить опытное производство e-Largus.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.