Ижевский завод АвтоВАЗа получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд рублей

Ижевский завод АвтоВАЗа (ООО "Лада Ижевск") снизил выручку по РСБУ в 2022 г. в 3,3 раза (с 10,4 до 3,1 млрд руб.) и получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд руб., сообщает interfax.ru со ссылкой на отчетность компании.

Себестоимость продаж упала на 51,4%, почти до 4,7 млрд рублей. Валовая прибыль была отрицательной, в объеме 1,57 млрд рублей. Коммерческие расходы сократились втрое, до 316 млн руб.; управленческие — на 8,5%, до 347,7 млн рублей.

За 2022 г. значительно выросли показатели прочих доходов и расходов компании. Прочие доходы подскочили в 6,3 раза, до почти 1,2 млрд рублей. Прочие расходы — взлетели почти в 20 раз, превысив 3,7 млрд рублей.

Совокупный долг ООО "Лада Ижевск" к концу 2022 г. сократился на 3,3%, до 8,8 млрд рублей. Долгосрочные обязательства остались на уровне 7,5 млрд руб.; краткосрочные — снизились на 18,8%, до 1,3 млрд рублей.

Ижевский завод АвтоВАЗа с 2015 г. выпускал популярную у россиян Lada Vesta, производство которой прекратилось весной 2022 г. после начала военной операции на территории Украины и введения санкций.

АвтоВАЗ в августе объявил о переносе выпуска Vesta на свои основные мощности в Тольятти, на линию B0. Президент компании Максим Соколов заявлял, что это обойдется компании примерно в 1 млрд руб. и окупится к концу 2023 года. Выпуск модели на тольяттинском заводе планируется начать в первой половине 2023 года. На ижевском заводе автопроизводитель к концу года хочет наладить опытное производство e-Largus.