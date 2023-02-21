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"Росгосстрах" и Travelata.ru рассказали, куда россияне поедут на 23 февраля

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для поездок в праздничные дни, приуроченные к 23 февраля, россияне выбрали Россию (21%), ОАЭ (18%), Таиланд и Египет (по 17%) и Турцию (14%). Такие данные предоставили СК "Росгосстрах" и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru. Средний чек за тур на российские курорты составил почти 48 тысяч рублей (в прошлом году — 43 тысячи рублей), а самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд — 212 тысяч рублей. За поездку в ОАЭ россияне в среднем отдавали 177 тысяч рублей.

"Что касается индивидуальных путешествий, а не пакетных туров, то, по статистике "Росгосстраха", в праздничные дни, приуроченные к 23 февраля, россияне будут в основном путешествовать по России (61%), но также нацелены и на страны Европы (22%)", — поясняет Ольга Купцова, замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха".

В рейтинг российских направлений попали Санкт-Петербург (17%) и несколько районов Сочи: Адлер (15%), Сочи-Центр (14%), Имеретинский и Красная поляна (по 8%). Средний чек за тур в Санкт-Петербург составил 25 тысяч рублей. Поездка в Сочи вышла дороже: средний чек за путешествие в Адлер, Имеретинский и Сочи-Центр варьировался от 45 до 52 тысяч рублей. Самым высоким стал средний чек за тур на Красную поляну. Он составил 118 тысяч рублей.

Отправятся в поездку на длинные выходные россияне в основном парами (58%) или семьей с детьми (17%).

Проживать отдыхающие будут в отелях трех категорий — 5* (34%), 4* (32%) и 3* (24%). Большинство россиян выбирали проживание с завтраками (42%) или "все включено" (25%). Еще 15% решили взять вариант без питания.

"На 33% больше россиян запланировали поездки на 23 февраля в этом году, чем в 2022. В первую очередь это связано с тем, что в прошлом году выходной день выпадал на середину недели и использовать праздник как дополнительный отпуск было невозможно. Сейчас же россияне получают сразу четыре выходных, которые они хотят использовать для путешествий. Лидером среди направлений стала Россия. В прошлом году туристы чаще всего выбирали пляжное направление — Египет. Однако, в 2023 году страна пирамид оказалась на третьем месте, главной причиной для этого стал резкий рост цены путешествий к Красному морю. Она выросла в среднем с 96 тыс. до 157 тыс. рублей за тур", — говорит Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.

Самым распространенным риском в полисах "Росгосстраха" для путешествий на данные даты стала "медицина", предусматривающая амбулаторное и стационарное лечение, экстренную стоматологию, транспортировку к врачу и постоянному месту жительства, включая сопровождение медперсоналом, и др. Далее следуют риски "отмена поездки" и "страхование багажа" (по 8%). Также российские туристы расширили наполнение полиса путешественников дополнительными опциями — "активный отдых" (10%) и "хронические заболевания" (8%).

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