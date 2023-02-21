Новикомбанк повысил ставку по вкладам в юанях

Новикомбанк улучшает условия по вкладам в юанях. Для инвестиций в китайской валюте доступны вклады "Капитал" и "PREMIUM Капитал", доходность которых составляет от 1% до 2,6% годовых.
Условия размещения средств на вкладах в юанях в Новикомбанке стали более доступными. Вклад "Капитал" теперь можно открыть на 91, 181, 367 и 730 дней. Минимальная сумма размещения средств на валютном вкладе снижена до 10 тыс. юаней.
"Тренд на укрепление российско-китайского сотрудничества в различных экономических сферах продолжает набирать обороты. В связи с этим возрастает спрос на инструменты для сбережения и приумножения в китайских юанях. Мы сделали условия по депозитам более выгодными, тем самым поддерживая курс на дедолларизацию на российском финансовом рынке и предоставляя нашим клиентам возможность диверсифицировать свои вложения", — подчеркнул директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.
Выплата процентов по вкладам линейки "Капитал" производится в конце срока, пополнение и снятие денежных средств не предусмотрены. Оформить вклады можно в офисе Новикомбанка, либо воспользовавшись данной услугой в интернет-банке или мобильном приложении.
Последние комментарии
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