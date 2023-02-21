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Банк "Открытие" запускает акцию "Подарки к 23 февраля и 8 марта"

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 21 февраля по 15 марта включительно банк "Открытие" проводит для действующих клиентов акцию "Подарки к 23 февраля и 8 марта". Клиенты "Открытия", пригласившие друга оформить в банке карту, вклад или кредит, в дополнение к стандартному вознаграждению программы "Приведи друга" могут выиграть 23 000 рублей и подарочные сертификаты одного из крупнейших маркетплейсов.

Для участия в акции необходимо, чтобы приглашенный друг, который до сих пор не был клиентом банка, оформил в "Открытии" дебетовую или кредитную карту, кредит или вклад.

В честь Дня защитника Отечества будут разыграны 23 000 рублей, которые зачислят на карточный счет победителя. Для участия в первой части акции надо приглашать в банк друзей с 21-го до 28 февраля включительно.

В честь Международного женского дня будут разыграны 8 подарочных сертификатов одного из крупнейших маркетплейсов номиналом по 5 000 рублей. Для участия во второй части акции надо приглашать в банк друзей с 1-го по 15 марта включительно.

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел 31 марта.

Пригласить друга может каждый клиент банка "Открытие". Для этого необходимо лишь получить ссылку в разделе "Приведи друга" в мобильном приложении или интернет-банке и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.

Размер вознаграждения зависит от оформленного продукта — до 6 000 рублей за каждого друга. Вознаграждение клиенту зачисляется на карту за всех друзей, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы.

Узнать подробнее об условиях акции и программе "Приведи друга" можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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