Банк "Открытие" запускает акцию "Подарки к 23 февраля и 8 марта"

С 21 февраля по 15 марта включительно банк "Открытие" проводит для действующих клиентов акцию "Подарки к 23 февраля и 8 марта". Клиенты "Открытия", пригласившие друга оформить в банке карту, вклад или кредит, в дополнение к стандартному вознаграждению программы "Приведи друга" могут выиграть 23 000 рублей и подарочные сертификаты одного из крупнейших маркетплейсов.
Для участия в акции необходимо, чтобы приглашенный друг, который до сих пор не был клиентом банка, оформил в "Открытии" дебетовую или кредитную карту, кредит или вклад.
В честь Дня защитника Отечества будут разыграны 23 000 рублей, которые зачислят на карточный счет победителя. Для участия в первой части акции надо приглашать в банк друзей с 21-го до 28 февраля включительно.
В честь Международного женского дня будут разыграны 8 подарочных сертификатов одного из крупнейших маркетплейсов номиналом по 5 000 рублей. Для участия во второй части акции надо приглашать в банк друзей с 1-го по 15 марта включительно.
Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел 31 марта.
Пригласить друга может каждый клиент банка "Открытие". Для этого необходимо лишь получить ссылку в разделе "Приведи друга" в мобильном приложении или интернет-банке и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.
Размер вознаграждения зависит от оформленного продукта — до 6 000 рублей за каждого друга. Вознаграждение клиенту зачисляется на карту за всех друзей, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы.
Узнать подробнее об условиях акции и программе "Приведи друга" можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").