Самарца будут судить за 90 эпизодов сбыта героина

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело о более чем 90 эпизодах сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Обвиняемый - 28-летний мужчина. По версии следствия, он приобретал наркотик через Интернет и сбывал его с помощью "закладок". Тайники он делал возле жилых домов на улицах Георгия Димитрова и Ташкентской.

Когда самарца задержали, у него дома и из тайников изъяли более 200 свертков с 500 г героина. Сейчас мужчина находится под стражей.