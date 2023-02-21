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Преступления Происшествия

Самарца будут судить за 90 эпизодов сбыта героина

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело о более чем 90 эпизодах сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Обвиняемый - 28-летний мужчина. По версии следствия, он приобретал наркотик через Интернет и сбывал его с помощью "закладок". Тайники он делал возле жилых домов на улицах Георгия Димитрова и Ташкентской.

Когда самарца задержали, у него дома и из тайников изъяли более 200 свертков с 500 г героина. Сейчас мужчина находится под стражей.

Гид потребителя

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