В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело о более чем 90 эпизодах сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Обвиняемый - 28-летний мужчина. По версии следствия, он приобретал наркотик через Интернет и сбывал его с помощью "закладок". Тайники он делал возле жилых домов на улицах Георгия Димитрова и Ташкентской.
Когда самарца задержали, у него дома и из тайников изъяли более 200 свертков с 500 г героина. Сейчас мужчина находится под стражей.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063