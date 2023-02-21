"Крылья Советов" подписали Александра Зуева

26-летний полузащитник Александр Зуев стал игроком "Крыльев Советов". Футболист подписал контракт с командой до конца сезона 2022/23.

Зуев уже выступал за "Крылья" в сезоне 2016/17. Тогда он провел за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Последним клубом Зуева были "Химки", он также выступал за московский "Спартак", "Ростов", "Рубин". За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России. За нашу команду Александр будет выступать под номером 29.

"Александр Зуев — это достаточно опытный по меркам чемпионата и нашей команды футболист. При этом, ему всего 26 лет. Мы хорошо знакомы с его способностями, знаем, что он может прогрессировать в нашей команде. После ухода Данила Липового нам потребовался игрок на фланг полузащиты, учитывая большое количество матчей, которое нам предстоит сыграть. Верим, что Александр поможет нашей команде", — отметил главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.