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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттикаучук" отмечен на федеральном уровне

ТОЛЬЯТТИ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятие "Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть") победило во всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

"Тольяттикаучук" занял первое место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

"Оценка нашей работы на таком высоком уровне подтверждает, что деятельность предприятия "Тольяттикаучук" направлена на создание эффективных и безопасных рабочих мест, обеспечение социальной защищенности работников и членов их семей, непрерывное профессиональное обучение персонала. Совершенствуя систему безопасности и охраны труда на производстве, мы стремимся к безаварийной работе и развитию способностей работников предвидеть и предотвращать возможные происшествия", - отметил Юрий Морозов.

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится с 2000 года. В 2022 году в конкурсе участвовало 1027 организаций. Победителями и призерами признаны 46 организаций из 29 регионов страны в 15 номинациях.

Данный конкурс способствует выявлению и распространению лучших практик российских организаций по решению социальных задач. В конкурсе представлены такие отрасли, как машиностроение, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, энергетика, строительство, сельское хозяйство, транспорт, связь, образование, здравоохранение и другие.

 

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