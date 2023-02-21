16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

Россельхозбанк научил нейросеть составлять карьерные маршруты

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк на цифровой платформе "Я в Агро" запускает инновационный сервис "Карьерный навигатор". Это нейросеть, которая с помощью технологии машинного обучения поможет сформировать индивидуальный маршрут профессионального развития на оптимальных должностях. Инструмент внедряется совместно с лидером карьерного акселератора Россельхозбанка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Сервис на основе искусственного интеллекта "Карьерный навигатор" обучается на тысячах резюме студентов, начинающих специалистов и сотрудников с опытом работы в сфере АПК. На основе полученных и проанализированных данных нейросеть формирует подсказки для соискателей о том, какое образование, книги, ресурсы, курсы и стажировки могут помочь им развиваться в определенном профессиональном направлении.

Нейросеть учитывает текущее карьерное положение пользователя платформы и выстраивает карьерный маршрут с учетом конечного результата. Например, сотруднику, работающему на должности помощника агронома и желающему стать научным сотрудником в аграрной сфере, "Карьерный навигатор" покажет основные точки, через которые придется пройти. Они будут предложены с учетом карьерного развития тех, кто уже прошел подобный путь. Таким образом, сервис будет полезен как выпускникам школ и вузов, так и молодым специалистам.

Также сервис покажет, какие пути могут привести к получению желаемой должности — это позволяет найти наиболее подходящий для себя вариант. Еще одно направление — поиск смежных специальностей. "Карьерный навигатор" подскажет, какие профессии наиболее близки к профессии мечты — это также расширяет горизонты поиска.

Чтобы воспользоваться помощью "Карьерного навигатора", нужно заполнить резюме на портале "Я в Агро". После этого ваш карьерный трек будет выстроен с учетом загруженных в резюме данных. Индивидуальная стратегия развития рассчитывается на годы вперед и предлагает четкую цель, подборку полезных книг, видео, курсов и подходящих вакансий. Вся нужная информация обрабатывается и фильтруется на основе больших данных с помощью математических методов.

Разработчик "Карьерного навигатора" — Иван Порядин, выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, участник конкурса "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям (2022 год) и акселератора студенческих стартапов от Россельхозбанка. Идея сервиса возникла у него, когда он понял, что сам не имеет долгосрочной стратегии карьерного роста. В планах команды сервиса — разработка личного кабинета работодателя, механизма рекомендаций, привлечение пользователей и поиск новых партнеров.

"Россельхозбанк видит свою миссию в приложении фундаментальных усилий для развития сельского хозяйства. Чтобы это развитие не сбавляло динамики и было успешным, отрасли жизненно необходимы свежие — и при этом квалифицированные — кадры. Каждый год сотни тысяч абитуриентов принимают решение о том, как строить своё будущее, а молодые специалисты хотят продолжать развиваться, повышая свою квалификацию. По этим причинам мы обратили внимание на "Карьерный навигатор". Ценность новой разработки сложно переоценить — это оптимальное использование перспективного направления нейросетей, приносящее пользу всем: и студентам, и специалистам, которые хотят продолжить своё карьерное развитие. И в том числе работодателям — сервис может помочь им в поиске качественных кадров", — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Реклама. rshb.ru

Pb3XmBtzt5AnpKiSqptt1pasNamdtbMcnV2eLjp

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5