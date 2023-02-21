В Самаре будут судить 21 участника ОПС наркоторговцев

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение 21 предполагаемому участнику преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков.
По версии следствия, с июня 2015 г. по апрель 2019 г. четверо ранее судимых самарцев организовали преступное сообщество для сбыта наркотиков в Самарской области и соседних регионах. За четыре года в ОПС вошли 17 человек. Во время следствия правоохранители изъяли более 250 г героина и более 40 г карфентанила.
Уголовное дело направят в Кировский районный суд Самары.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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