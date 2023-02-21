В Самаре будут судить 21 участника ОПС наркоторговцев

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение 21 предполагаемому участнику преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков.

По версии следствия, с июня 2015 г. по апрель 2019 г. четверо ранее судимых самарцев организовали преступное сообщество для сбыта наркотиков в Самарской области и соседних регионах. За четыре года в ОПС вошли 17 человек. Во время следствия правоохранители изъяли более 250 г героина и более 40 г карфентанила.

Уголовное дело направят в Кировский районный суд Самары.