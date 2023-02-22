В Алексеевском районе пастух получил ранение живота от сожительницы-рецидивистки

В полицию Алексеевского районе из больницы поступило сообщение о госпитализации с территории одного из фермерских хозяйств в Самарской области 42-летнего пастуха с проникающим колото-резаным ранением живота.

Полицейские изъяли медицинские документы и опросили пострадавшего, который пояснил, что между ним и его сожительницей во время распития спиртных напитков произошел конфликт. Во время скандала женщина схватила нож и нанесла потерпевшему удар в живот. Нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, полицейские изъяли в медицинском учреждении.

В момент появления полицейских по месту проживания женщины она собирала свои вещи, намериваясь, с ее слов, уехать "далеко и надолго". При общении с сотрудниками полиции женщина свою вину отрицать не стала, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием.

Как пояснила сотрудникам полиции 46-летняя задержанная, ранее судимая за убийство приятеля, во время застолья по поводу ее дня рождения между сожителями возник конфликт, и, испытывая сильную обиду, она взяла нож и нанесла мужчине удар в область живота.

В настоящее время в отношении задержанной работницы фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По ходатайству органа следствия судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.