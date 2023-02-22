16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волгаре планируют расчистить озера В Самарской области введут в строй новые очистные сооружения X5 Group обсудила с партнерами форматы взаимодействия Журналист "Волга Ньюс" стал призером конкурса "Экотур-2022" До конца января в Самаре можно сдать ели на переработку

Экология Общество

Экомобиль объявил о нерабочих днях 23 и 24 февраля

ТОЛЬЯТТИ. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В День защитника Отечества Экомобиль не работает. В остальные дни работает по утвержденному расписанию.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Экомобиль принимает:

  • оргтехнику (компьютеры, принтеры, телефоны, бытовая техника);
  • лекарственные препараты с истекшим сроком годности;
  • прочитанные книги для сельских библиотек.
  • вторсырье;
  • пластик: ПЭТ-бутылки (маркировка PETE, РЕТ или цифра 1), тара из-под молока и кефира (белый пластик, предварительно вымыть), бытовой химии, ПНД и ПВД, ПВХ (это пакеты), стрейч-пленку, пластиковую негабаритную бытовую технику (например чайники);
  • крышечки от напитков;
  • алюминий в любом виде (жестяные банки не из алюминия);
  • стекло (бутылки, банки);
  • макулатуру (газеты, бумагу, книги — все это должо быть тюкованным, а не россыпью!);
  • негабаритный металл — сковородки, кастрюли.

Не принимает: люминесцентные длинные лампы, пластик от окон, машин, тетрапаки (они состоят из бумаги и фольгированного слоя — нет линии их переработки), зубные щетки, баночки от йогуртов.

Расположение точек сбора и перечень принимаемых отходов всегда доступны на сайте ekovoz.ru в разделе "Проекты".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5