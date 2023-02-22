Экомобиль объявил о нерабочих днях 23 и 24 февраля

В День защитника Отечества Экомобиль не работает. В остальные дни работает по утвержденному расписанию.

Экомобиль принимает:

оргтехнику (компьютеры, принтеры, телефоны, бытовая техника);

лекарственные препараты с истекшим сроком годности;

прочитанные книги для сельских библиотек.

вторсырье;

пластик: ПЭТ-бутылки (маркировка PETE, РЕТ или цифра 1), тара из-под молока и кефира (белый пластик, предварительно вымыть), бытовой химии, ПНД и ПВД, ПВХ (это пакеты), стрейч-пленку, пластиковую негабаритную бытовую технику (например чайники);

крышечки от напитков;

алюминий в любом виде (жестяные банки не из алюминия);

стекло (бутылки, банки);

макулатуру (газеты, бумагу, книги — все это должо быть тюкованным, а не россыпью!);

негабаритный металл — сковородки, кастрюли.

Не принимает: люминесцентные длинные лампы, пластик от окон, машин, тетрапаки (они состоят из бумаги и фольгированного слоя — нет линии их переработки), зубные щетки, баночки от йогуртов.

Расположение точек сбора и перечень принимаемых отходов всегда доступны на сайте ekovoz.ru в разделе "Проекты".