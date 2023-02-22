Держатели карт Новикомбанка получат скидки на туристические услуги

Новикомбанк в преддверии своего юбилея расширяет перечень привилегий для держателей социально-платежных карт. В рамках соглашения с туроператором "Магазин путешествий" им станут доступны льготы на путевки в санатории и отели экскурсионные туры.

Социально-платежная карта работника Ростеха (СПК) — флагманский продукт Новикомбанка в розничном бизнесе. В соответствии с утвержденной в 2022 году Политикой в области социальной направленности банковских продуктов банк дополняет карту новыми бонусами и скидками. Теперь к числу партнеров Новикомбанка присоединился "Магазин путешествий" — эта компания работает с 1997 года и зарекомендовала себя как одно из ведущих экскурсионных турагентств в стране. О новом соглашении на XIII конференции "Маркетинг в розничном банке. Лояльность" объявил куратор программы "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех" Александр Дошлыгин.

"Основная цель корпоративной политики Новикомбанка, отмечающего в этом году 30-летие, — обеспечить благополучие сотрудников Госкорпорации, от которого в том числе зависит эффективность работы самого предприятия. Организация качественного отдыха, медицины и спорта — это ключевые компоненты нашей стратегии по развитию социально ориентированных продуктов", — отметил Александр Дошлыгин.

Для держателей СПК туроператор предлагает льготные условия на ряд своих программ. Специальные тарифы применяются к однодневным экскурсионным турам и организованным поездкам школьников, турам для профсоюзных, корпоративных групп, а также программам персонального обслуживания — на эти категории услуг действует дисконт в 15%. При приобретении путевок в пансионаты, отели и гостевые дома экономия может составить 5%, а круизы на теплоходе доступны со скидкой 5%.

Важно, что скидки и бонусы в рамках программы лояльности Новикомбанка распространяются не только на держателя социально-платежной карты, но и на членов его семьи. Кроме того, владелец СПК может организовать познавательное путешествие для себя и своего ребенка-школьника, а также спланировать подобный выезд для целого класса, в котором он учится.

Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех — это многофункциональное решение, которое позволяет получать классический набор услуг в рамках зарплатных проектов, а также открывает доступ к большому количеству привилегий. Карта предназначена для реализации программ семейного отдыха, спорта, санаторно-курортного обслуживания и других сервисов в интересах сотрудников промышленных производств.

Держатели СПК также получают возможность оформить кредитные продукты по льготным ставкам или разместить вклады с более высокой доходностью. Среди других преимуществ карты — ряд бесплатных опций, таких как sms-информирование, выпуск и снятие наличных на всей территории России без ограничений количества операций, оплата ЖКХ. Кроме того, к карте можно подключить собственные программы лояльности Новикомбанка "Бонусы" или "Кешбэк", программу "Привет, Мир" от национальной платежной системы (НСПК), программу лояльности "Город" по карте "Тройка".