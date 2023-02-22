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Здравоохранение Общество

Врач-терапевт составила топ-5 советов для масленичной недели

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед началом Великого поста россияне традиционно отмечают масленицу, главным символом которой являются блины. Их чрезмерное употребление может отрицательно сказаться на здоровье организма, однако при правильном приготовлении и рациональном выборе начинки блины могут стать полезной частью повседневного рациона. Специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК составили топ-5 рекомендаций для масленичной недели.

Блины — несомненно вкусный и любимый многими продукт, однако данное блюдо содержит преимущественно жиры и простые углеводы. Избыточная калорийность рациона, повышенное содержание в нем животных жиров, сахара может привести к набору лишнего веса, сахарному диабету, повышению холестерина, атеросклерозу сосудов и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Чтобы минимизировать риски, следует придерживаться простых правил.

Прежде всего, блины на масленицу лучше готовить самостоятельно — в готовой продукции из супермаркетов зачастую содержатся различные пищевые добавки, ароматизаторы и консерванты. Также польза блинов во многом зависит от рецепта — при приготовлении блюда лучше использовать растительное масло вместо сливочного, так как в нем содержатся полезные для организма полиненасыщенные жирные кислоты, и добавлять меньше сахара — это снизит содержание простых углеводов и калорийность продукта.

В качестве начинки стоит отдать предпочтение белковым ингредиентам, фруктам или ягодам. К ним относятся нежирное мясо, рыба, творог, греческий йогурт, сухофрукты, свежие ягоды, печеные яблоки. Топпинги с высоким содержанием жира или сахара (джемы, карамель, шоколадная паста) значительно повысят калорийность блинов и снизят их питательную ценность.

"Важно помнить, что блины — это не перекус или десерт, а полноценный прием пищи. В среднем калорийность одного тонкого блинчика без начинки составляет 150 ккал, а при добавлении начинки — 200 ккал и более. За один прием пищи можно употребить 2-3 блина с начинкой, что составит примерно 30% от суточной нормы калорий. Лучше ограничить употребление блинов одним-двумя приемами пищи в день и разнообразить свой рацион. Идеальным соотношением белков, жиров и углеводов является пропорция 3:3:4, то есть, если отдаете предпочтение блинам с мясной или рыбной начинкой, обязательно добавьте к ним овощи и фрукты, а если готовите только сладкие блины — не забудьте про потребность организма в белке", — отмечает Елена Трофименко, Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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