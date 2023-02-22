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Футбол Спорт

Иван Бобер стал игроком "Крыльев"

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17-летний полузащитник Иван Бобер стал футболистом "Крыльев Советов".

Контракт подписан сроком на два года. Иван Бобер будет выступать за самарский клуб под номером 76.

Спортсмен родился в Самаре, свою карьеру начинал именно в Академии "Крыльев". В июле 2020 г. он перешел в "Чертаново". Бобер выступал за юношеские сборные России U-15, U-16, U-17, на его счету 12 матчей и 7 голов за национальные команды. Иван — сын Антона Бобра, легенды "Крыльев", который сыграл 300 игр за нашу команду. 

"Иван — перспективный футболист. У нас была возможность познакомиться с ним на первом сборе, мы считаем, что у него есть все, чтобы прогрессировать и расти именно на родине — в Самаре. Это очень талантливый парень. Для нас важна и преемственность — каждый самарский болельщик знает Антона Бобра, отца Ивана, который успешно выступал за "Крылья" в течение многих лет. Желаем Ивану удачи в "Крыльях", — сказал генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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