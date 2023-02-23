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Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с 23 февраля

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в четверг, 23 февраля, поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем защитника Отечества.

"Сегодня это не просто праздник всех, кто служил и служит в нашей армии, не "день мужчин" и не очередной выходной. Для всех нас, кому дорога сильная, независимая, процветающая Россия, этот день особенно важен. Мы помним, знаем и гордимся героями, теми, кто обеспечивает нашу безопасность и суверенитет. Так было и так будет всегда", - уверен полпред.

"И сегодня тысячи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев продолжают дело своих отцов и дедов, отстаивают интересы России. Благодарю каждого, кто сегодня на фронте, всех, кто в новых регионах нашей большой страны восстанавливает дома, школы, больницы, строит дороги, оказывает помощь людям. Это особый день для тех, кто ждет наших защитников дома, любит и поддерживает", - подчеркнул полномочный представитель президента.

"Поздравляю жителей Приволжского федерального округа, которые своим трудом ежедневно вносят вклад в развитие России, всех, кто воспитывает в своих детях и внуках патриотизм и любовь к Отечеству.
Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и стойкости!" - пожелал Игорь Комаров.

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