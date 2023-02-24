Банк "Открытие" увеличил время размещения депозитов в онлайн-банке для предпринимателей

Банк "Открытие" (входит в группу ВТБ) продлил часы размещения депозитов и средств на остаток по счету в "Бизнес-портале" — интернет-банке и мобильном приложении для МСБ. Теперь разместить средства на срок более одного дня можно с 7:00 до 21:00 по местному времени филиала клиента.

Заявки оформляются в разделе "Депозиты" в рабочие дни — с понедельника по пятницу включительно. В калькуляторе депозитов можно подобрать наиболее выгодные условия, в частности, указать сумму и срок размещения средств и узнать размер будущего дохода. Также можно выбрать способ получения процентов — ежемесячно или в конце срока.

Клиентам доступен как классический депозит, так и с возможностью пополнения, досрочного расторжения с полным изъятием средств раньше срока или частичным изъятием.

Оформлять депозиты через "Бизнес-портал" может не только руководитель компании, но и любой сотрудник с правом подписи. Для этого руководитель должен предоставить ему расширенные полномочия (в разделе "Настройки" — "Сотрудники"). Такой сотрудник сможет сам открывать депозиты, а также менять тариф, заказывать справки и наличные по электронному чеку, настраивать СМС-информирование и управлять картами для бизнеса.

Подробнее ознакомиться с условиями депозитов для бизнеса в банке "Открытие" можно на сайте.