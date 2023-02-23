Врачи Самарской области напоминают о тяжелых последствиях ДТП при превышении скорости

Главной причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил дорожного движения. Последствия ДТП опасны для жизни и здоровья его участников и окружающих.
"В Самарской областной клинической больнице имени Середавина работает центр политравмы, куда входят все хирургические подразделения больницы. За неполные 2 месяца текущего года только в больницу поступило 47 пациентов, пострадавших в ДТП, в том числе дети. Как только пострадавший поступает к нам, ему оказывается своевременная помощь, но иногда вследствие аварий случаются настолько тяжелые травмы, что при всех наших усилиях и стараниях спасти человека не удается", - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по травматологии и ортопедии в г. о. Самара, руководитель Регионального центра оказания медицинской помощи пострадавшим (взрослым и детям) с политравмой, сочетанными, множественными и изолированными травмами на территории Самарской области больницы имени Середавина Антон Борковский.
Среди основных травм при ДТП выделяют повреждение головы, таза и тазовых органов, позвоночника, длинных трубчатых костей. Сочетание этих травм приводит к состоянию, угрожающему жизни.
"Даже при несильных авариях вследствие удара сзади, либо сбоку может произойти повреждение шейных позвонков. Это так называемый "эффект хлыста": по инерции от толчка голова отклоняется сначала назад, потом вперед. В результате это ведет к разрушению шейного отдела позвоночника", - отметил Антон Борковский.
Нередко ДТП на дорогах случаются от безответственности водителей, которые вопреки всем правилам и запретам садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Медработники напоминают: для сохранения жизни важно строго соблюдать правила дорожного движения. Водитель и пассажиры в обязательном порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения.
"Ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя - это смертельно опасно. Всегда также следует соблюдать скоростной режим. Все травмы, полученные при движении на высокой скорости, сопровождаются значительными разрушениями костей, суставов и внутренних органов. Не торопитесь на дороге! Если Вы немного задержитесь в пути, поверьте, последствия будут не столько критичными, как если Вы станете участником аварии. Попав в ДТП, Вы опоздаете уже везде, а, может быть, и на всю жизнь", - подчеркнул Антон Борковский.
Также специалисты обращают внимание: при ухудшении погодных условий, по возможности, необходимо воздержаться от использования личного автотранспорта.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров