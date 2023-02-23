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Здравоохранение Общество

Врачи Самарской области напоминают о тяжелых последствиях ДТП при превышении скорости

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главной причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил дорожного движения. Последствия ДТП опасны для жизни и здоровья его участников и окружающих.

"В Самарской областной клинической больнице имени Середавина работает центр политравмы, куда входят все хирургические подразделения больницы. За неполные 2 месяца текущего года только в больницу поступило 47 пациентов, пострадавших в ДТП, в том числе дети. Как только пострадавший поступает к нам, ему оказывается своевременная помощь, но иногда вследствие аварий случаются настолько тяжелые травмы, что при всех наших усилиях и стараниях спасти человека не удается", - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по травматологии и ортопедии в г. о. Самара, руководитель Регионального центра оказания медицинской помощи пострадавшим (взрослым и детям) с политравмой, сочетанными, множественными и изолированными травмами на территории Самарской области больницы имени Середавина Антон Борковский.

Среди основных травм при ДТП выделяют повреждение головы, таза и тазовых органов, позвоночника, длинных трубчатых костей. Сочетание этих травм приводит к состоянию, угрожающему жизни.

"Даже при несильных авариях вследствие удара сзади, либо сбоку может произойти повреждение шейных позвонков. Это так называемый "эффект хлыста": по инерции от толчка голова отклоняется сначала назад, потом вперед. В результате это ведет к разрушению шейного отдела позвоночника", - отметил Антон Борковский.

Нередко ДТП на дорогах случаются от безответственности водителей, которые вопреки всем правилам и запретам садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Медработники напоминают: для сохранения жизни важно строго соблюдать правила дорожного движения. Водитель и пассажиры в обязательном порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения.

"Ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя - это смертельно опасно. Всегда также следует соблюдать скоростной режим. Все травмы, полученные при движении на высокой скорости, сопровождаются значительными разрушениями костей, суставов и внутренних органов. Не торопитесь на дороге! Если Вы немного задержитесь в пути, поверьте, последствия будут не столько критичными, как если Вы станете участником аварии. Попав в ДТП, Вы опоздаете уже везде, а, может быть, и на всю жизнь", - подчеркнул Антон Борковский.

Также специалисты обращают внимание: при ухудшении погодных условий, по возможности, необходимо воздержаться от использования личного автотранспорта.

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