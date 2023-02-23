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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли московское "Динамо"

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московское "Динамо".

Фото: pfcks.ru

Счет в матче открыли самарцы. На 47-й минуте Бенхамин Гарре начал контратаку "Крыльев" и, получив мяч от Амара Рахмановча, Владимир Писарский отправил мяч в ворота Антона Шунина - 1:0.

На 80-й минуте встречи динамовцы сравняли счет, с передачи вышедшего на замену Ярослава Гладышева отличился Константин Тюкавин, который также вышел на поле минутами ранее - 1:1.

На 88-й минуте сработали самарские замены. Вышедший на замену Александр Рассказов нашел передачей в штрафной также вышедшего на замену Александра Зуева, который неотразимо пробил по воротам гостей - 2:1.

Ответный матч состоится в Москве в среду, 1 марта, в 21:00.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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