"Крылья Советов" обыграли московское "Динамо"

В первом матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московское "Динамо".

Счет в матче открыли самарцы. На 47-й минуте Бенхамин Гарре начал контратаку "Крыльев" и, получив мяч от Амара Рахмановча, Владимир Писарский отправил мяч в ворота Антона Шунина - 1:0.

На 80-й минуте встречи динамовцы сравняли счет, с передачи вышедшего на замену Ярослава Гладышева отличился Константин Тюкавин, который также вышел на поле минутами ранее - 1:1.

На 88-й минуте сработали самарские замены. Вышедший на замену Александр Рассказов нашел передачей в штрафной также вышедшего на замену Александра Зуева, который неотразимо пробил по воротам гостей - 2:1.

Ответный матч состоится в Москве в среду, 1 марта, в 21:00.