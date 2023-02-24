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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске работница магазина догнала вора и отобрала две украденные бутылки виски

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в попытке грабежа и в краже алкоголя из магазина в Новокуйбышевске.

До того в дежурную часть отдела полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску обратилась представитель одного из магазинов города и сообщила, что неизвестный пытался похитить из торгового зала алкогольную продукцию на общую сумму более 2 тыс. рублей.

Сотрудник дежурной части уточнил приметы злоумышленника, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Полицейские опросили продавца и очевидцев происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выделили момент, где днем в торговый зал зашел мужчина, взял с витрины две бутылки виски и положил их в пакет, после чего, минуя кассовую зону, побежал к выходу.

Работница магазина догнала злоумышленника на улице и отобрала пакет с алкоголем. Похититель скрылся с места происшествия в ближайших дворах.

Оперуполномоченный уголовного розыска при изучении видеозаписей узнал в подозреваемом своего подучетного - 43-летнего местного жителя. Кроме того, при просмотре видеозаписей установлено, что днем ранее тем же мужчиной совершено хищение средств гигиены на сумму более 2,7 тыс. рублей.

Полицейские, располагая информацией о возможных местах нахождения ранее судимого за совершение имущественных преступлений, хранение наркотических средств, в течение суток задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный в ходе опроса вину в содеянном признал и пояснил, что похищенные средства гигиены он продал случайному прохожему за 800 рублей, вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж) и по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Гид потребителя

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