В Ставропольском районе два рыбака на мотособаке "застряли" на Волге

В субботу, 25 февраля, в 14:55 поступил сигнал от терпящих бедствие рыбаков. ЧП произошло на реке Волга в Ставропольском районе напротив с. Новодевичье. У них сломалась мотособака.

Два рыбака, 65 и 47 лет, оказались заложниками ситуации. Самостоятельно добраться до берега не позволяло здоровье старшего из мужчин. Тогда они обратились за помощью к спасателям.

При проведении спасательных работ спасателями Поисково-спасательного отряда Тольятти был задействован аэроглиссер "Север". В 16:40 рыбаков доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась.