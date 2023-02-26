"Акрон" обыграл "Торпедо" - 2:0

В воскресенье, 26 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между московским "Торпедо" и тольяттинским "Акроном". Команды играли на стадионе "Кристалл" в Жигулевске.

Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в игре на 26-й минуте открыл Константин Савичев. Он реализовал пенальти. Вскоре Абу-Саид Эльдарушев укрепил преимущество команды Евгения Калешина. Отметим, что черно-белые завершали встречу в большинстве. Во втором тайме игрок жигулевского клуба Данил Полубояринов был удален с поля. Таким образом, подопечные Андрея Талалаева покинули розыгрыш Кубка России.

"Акрон" располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 22 очка в 20 турах. "Торпедо" занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей, пишет championat.com.