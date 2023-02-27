Значительные разрушения костей, суставов и внутренних органов: врачи напоминают о последствиях ДТП при превышении скоростного режима

Главной причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил дорожного движения. Последствия ДТП опасны для жизни и здоровья его участников и окружающих.
"В Самарской областной клинической больнице имени Середавина работает центр политравмы, куда входят все хирургические подразделения больницы. За неполные два месяца текущего года в больницу поступило 47 пациентов, пострадавших в ДТП, в том числе дети. Как только пострадавший поступает к нам, ему оказывается своевременная помощь, но иногда вследствие аварий случаются настолько тяжелые травмы, что при всех наших усилиях и стараниях спасти человека не удается", — рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по травматологии и ортопедии в г. о. Самара, руководитель Регионального центра оказания медицинской помощи пострадавшим (взрослым и детям) с политравмой, сочетанными, множественными и изолированными травмами на территории Самарской области больницы имени Середавина Антон Борковский.
Среди основных травм при ДТП выделяют повреждение головы, таза и тазовых органов, позвоночника, длинных трубчатых костей. Сочетание этих травм приводит к состоянию, угрожающему жизни.
"Даже при несильных авариях вследствие удара сзади, либо сбоку может произойти повреждение шейных позвонков. Это так называемый "эффект хлыста": по инерции от толчка голова отклоняется сначала назад, потом вперед. В результате это ведет к разрушению шейного отдела позвоночника", — отметил Антон Юрьевич.
Нередко ДТП на дорогах случаются от безответственности водителей, которые вопреки всем правилам и запретам садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Медработники напоминают: для сохранения жизни важно строго соблюдать правила дорожного движения. Водитель и пассажиры в обязательном порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения.
"Ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя — это смертельно опасно. Всегда также следует соблюдать скоростной режим. Все травмы, полученные при движении на высокой скорости, сопровождаются значительными разрушениями костей, суставов и внутренних органов. Не торопитесь на дороге! Если Вы немного задержитесь в пути, поверьте, последствия будут не столько критичными, как если Вы станете участником аварии. Попав в ДТП, вы опоздаете уже везде, а, может быть, и на всю жизнь", — подчернил Антон Борковский.
Также специалисты обращают внимание, при ухудшении погодных условий по возможности необходимо воздержаться от использования личного автотранспорта.
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