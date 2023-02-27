Самарская пенсионерка продала квартиру по указанию телефонных мошенников

В Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве на 4,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевшей — 65-летней местной жительнице 20 дней подряд звонила неизвестная и убеждала пенсионерку, что ее квартиру выставили на продажу мошенники. Чтобы поймать злоумышленников, нужно было устроить "спецоперацию": продать жилье за любую сумму и перечислить деньги от продажи на специальные безопасные счета, с которых их потом вернут.
Самарчанка согласилась и оформила сделку с помощью рекомендованного мошенниками риелтора. Полученные 4,5 млн руб. жертва перевела на указанные мошенниками счета.
Об обмане женщина узнала, когда родственники пришли проведать ее в уже проданную квартиру.
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