В Самаре будут судить 14 членов наркоторговой ОПГ

В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в 2021 г. трое человек создали ОГП, в которое вошли еще 14 человек — жители Москвы и Самары мужчины 22-29 лет и четыре женщины 25-47 лет. Преступники занимались приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотиков через тайники.
По версии следствия, группа успела совершить 62 тяжких и особо тяжких преступления. У обвиняемых изъяли более 15,7 кг героина.
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