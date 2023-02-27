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Россельхозбанк стал победителем в номинации "Маркетинг и продажи" премии RB Digital Awards 2023

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк стал победителем премии RB Digital Awards 2023 в номинации "Маркетинг и продажи" за применение новых технологий в области маркетинга и продаж. Высокая оценка экспертов была получена за рекомендательную систему, разработанную для маркетплейса фермерских продуктов Своё Родное.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Своё Родное является крупнейшим онлайн-маркетплейсом, который объединяет более 10 000 фермеров по всей России и помогает найти ближайших производителей и заказать у них натуральные продукты напрямую и без переплат.

Размер ассортимента и категорий растет постоянно: за последний год количество продуктов увеличилось в 3 раза — с 35 до 104 тысяч наименований. Это является основным торговым преимуществом для потенциальных покупателей, но при этом создаёт естественные барьеры при поиске нужных продуктов и увеличивает время принятия решения. Стоит отметить, что логика отображения продуктовых каталогов на платформе Своё Родное подразумевает геозависимую выдачу фермеров и их товаров. Это означает, что посетитель из Москвы увидит один набор продуктов, а пользователь из Владивостока — другой. При этом фермеры могут иметь офлайн-точку продаж в том или ином городе или осуществлять доставку продуктов через федеральные логистические компании по всей стране, что определяет географию доступности для конечных потребителей.

В основе рекомендательной системы лежат 3 основных подхода к формированию лучших предложений:

1. На основе ранжирования/рейтингов товаров;

2. На основе категорий товаров (item-based);

3. На основе пользовательских предпочтений (user-based).

Уникальность рекомендательной системы заключается во внедрении рекомендательных алгоритмов с учётом фактора геозависимой продуктовой выдачи на всех этапах пути, который проходит покупатель с момента просмотра каталога до оформления заказа. Учитываются предпочтения пользователей платформы Своё Родное в разрезе регионов, что позволяет рекомендательной системе обращать внимание клиентов на самые популярные товары в регионах. Это в свою очередь позволяет оптимизировать этапы принятия решений, предлагая самые релевантные продукты и сокращая время на добавление товара в корзину. Результаты внедрения позволили значительно улучшить ключевые продуктовые метрики:

  • в 4 раза выросла конверсия переходов в каталог конкретного продавца;
  • на 18% выросла конверсия добавления товара в корзину;
  • на 12% увеличилась возвращаемость покупателей.

В ближайшей перспективе планируется оптимизировать точность моделей для различных сегментов покупателей, что позволит реализовать больший потенциал роста показателей.

RB Digital Awards — это независимая премия для компаний, использующих новые технологии в бизнесе. Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации в различных номинациях. Всего на участие в премии RB Digital Awards 2023 было подано 342 заявки, из них в шорт-лист попали 67 компаний.

В номинации "Маркетинг и продажи" было получено 59 заявок, из них 10 вошли в шорт-лист. За победу в номинации также боролись такие компании как: Сбер, Альфа-Банк, Ростелеком, Перекрёсток, Burger King, Ингосстрах и др.

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