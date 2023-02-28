В Тольятти найден подросток, которого искали почти месяц

В полицию Тольятти 2 февраля поступило сообщение о пропаже 16-летнего мальчика. На момент обращения к правоохранителям мать пропавшего подростка уже сутки искала сына своими силами. В связи с тем, что поиски результатов не принесли, женщина обратилась в полицию.

В ходе розыскных мероприятий 27 февраля сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможном местонахождении подростка. Прибыв на указанный адрес, оперативники обнаружили пропавшего подростка и доставили в территориальный орган внутренних дел.

В настоящее время молодой человек передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции установили, что в отношении него противоправные действий не совершалось.